¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥«¥«¥ª¥µ¥ó¥Ñ¥«¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦¼¼¤æ¤«¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÍ³½ïÀµ¤·¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤â¿Ê¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÂ¾¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥Á¥ç¥³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¤Ø¡£¥«¥«¥ª¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡Ö¥¸¥ã¥é¥Ã¥Ä ¥«¥«¥ª¡×¤ò¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥é¥Ã¥Ä ¥«¥«¥ª¡× ¢¨¼Ì¿¿º¸
¡¡¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âµé¥«¥«¥ª¥Ñ¥¦¥Àー¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¾åÉÊ¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó°ÊÍè10Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥«¥Ã¥×¤È¥³ー¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡Î¿©³Úweb¡Ï
¡¡Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à ¡Ö¥¸¥ã¥é¥Ã¥Ä ¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÊ¬31¡ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢±£¤·Ì£¤Ë¥ê¥¥åー¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥êー¥º¡×¤ò²Ã¤¨¤¿Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¥åー¥È¤Ê¡Ö¤¯¤Þ¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤âÌ¾Êª
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï4ÀÊ¤Î¤ß¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÄí±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Èþ¤·¤¤¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥«¥«¥ª¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£´Ý¤ÎÆâ»¶ºö¤Î¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤Ë¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý´ä°æ¤Ê¤Ê¡Ë
¡üSHOP INFO
KAKAO SAMPARKA´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹
½»¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-6-1 ´Ý¤ÎÆâ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢1F
±Ä¡§11:00～20:00
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
https://cacaosampaka-shop.com/