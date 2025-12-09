今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月8日（月）〜12月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は“縁の下の力持ち”として行動することが多くなりそう。少し大変に感じるかもしれませんが、いま頑張っておくと後々ラクになるようです。ちょっと気持ちが落ち込んでしまいそうなときは、昔好きだった曲を聴くといいかも。恋愛面は、先輩からのアドバイスが役立つようです。思いきって行動してみるのもアリ。
★ワンポイントアドバイス★
スポーツすると運気アップ。特にウォーキングやジョギングなどが良いでしょう。森林が多めな場所で運動すると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
