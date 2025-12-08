¡Ö¸¶¿À¡ß¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡×¥³¥é¥Ü¤¬12·î8Æü¤Ë³«»Ï¡ª ¥¯¥¨¥¹¥ÈÃ£À®¤Ç¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¡¡HoYoverse¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ö¸¶¿À¡×¤È¡¢¸ì³Ø³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖDuolingo¡Ê¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬ËÜÆü12·î8Æü¤è¤ê12·î27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡×¤Ë¤Æ¡Ö¸¶¿À¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Ç¤°Õ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ3ÆüÏ¢Â³¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ÈÊó½·¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¸ò´¹¥³ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Á¤é¤ò¡Ö¸¶¿À¡×¤Ë¤ÆÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥³¥ó¤äÌ¾»É¡¢¸¶ÀÐ¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥àÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·Ï¢Â³µÏ¿¤ÎÃ£À®Á°¤ËÃæÃÇ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÏ¢Â³µÏ¿²óÉü¡×µ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥¤¥â¥ó¤ä¥Æ¥£¥Ê¥ê¡¢¥»¥Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖDuolingo¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëDuo¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ú¸¶¿À ¡ß Duolingo¡Û¥³¥é¥ÜPV??¥Ñ¥¤¥â¥ó¤ÎÊÙ¶¯ÂçËÁ¸±¡ª¡Û
「原神 × Duolingo」コラボが12月8日からスタート!
Duolingo¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ¥Ñ¥¤¥â¥ó¡¢¥Æ¥£¥Ê¥ê¡¢¥»¥Î¡¢Duo¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¸¶¿À¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¥²ー¥àÆâÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤ä»²¹ÍÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ pic.twitter.com/nUFRv9fgW0
¥Ç¥å¥ª ¡ß ¸¶¿À¥³¥é¥Ü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È³«Ëë¡ª
¸ÂÄêÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤è??
12/8/2025?12/27/2025 ¤Þ¤Ç¡£#¸¶¿ÀxDuolingo pic.twitter.com/9kXy1ROuHH
