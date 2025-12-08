¡Ú¸¶¿À¡ßDuolingo¡×¥³¥é¥Ü¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î8Æü～12·î27Æü

¡¡HoYoverse¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ö¸¶¿À¡×¤È¡¢¸ì³Ø³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖDuolingo¡Ê¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬ËÜÆü12·î8Æü¤è¤ê12·î27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡×¤Ë¤Æ¡Ö¸¶¿À¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Ç¤°Õ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ3ÆüÏ¢Â³¤Îµ­Ï¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ÈÊó½·¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¸ò´¹¥³ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Á¤é¤ò¡Ö¸¶¿À¡×¤Ë¤ÆÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥³¥ó¤äÌ¾»É¡¢¸¶ÀÐ¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥àÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Æþ¼ê¤Ç¤­¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·Ï¢Â³µ­Ï¿¤ÎÃ£À®Á°¤ËÃæÃÇ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÏ¢Â³µ­Ï¿²óÉü¡×µ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¡¥³¥é¥Ü¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥¤¥â¥ó¤ä¥Æ¥£¥Ê¥ê¡¢¥»¥Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖDuolingo¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëDuo¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¡Ú¸¶¿À ¡ß Duolingo¡Û¥³¥é¥ÜPV??¥Ñ¥¤¥â¥ó¤ÎÊÙ¶¯ÂçËÁ¸±¡ª¡Û

