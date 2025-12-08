²®Æ²¸²¤µ¤ó¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤²¦´§¡× ½ý¤Ä¤±¤¿Â¦¡¢¤É¤¦ºá¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¡¡
²®Æ²¸²¤µ¤ó
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¹üÂÀ¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²®Æ²¸²¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££µºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤²¦´§¡×¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿Â¦¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡¿·Ä¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Âç¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤ëÅá¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÃË¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÀï¸åÉü¶½¤«¤é¹âÅÙÀ®Ä¹¤Ë¤¤¤¿¤ëÅìµþ¤ÎÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤òÉÁ¤¯¡ÖË°¤¯¤Ê¤ÃÏ·Ê¡×¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤¬ÆÀ°Õ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Âêºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢É½¸½ÊýË¡¤äºîÉ÷¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï£±£´ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¢¥Û¥Î¥«¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÂÎ°é´Û¤Ë£·¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¤È¤â¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÎÂç¿Í¤«¤é¡¢·à¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£·à¤òÄÌ¤·¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ý¥×¥é¼Ò¤«¤é¡¢¼ã¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤ò¤ÈÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢²®Æ²¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÄÔÂ¼¿¼·î¤µ¤ó¤Î¡Ö¤«¤¬¤ß¤Î¸É¾ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¬¶À¤ÎÃæ¤Î°ÛÀ¤³¦¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡×¡£¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤¦½ñ¤¯¤«¡£½ý¤Ä¤±¤¿Â¦¤ÎÊª¸ì¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡½ý¤Ä¤¤¤¿Â¦¤òÉÁ¤¯¾®Àâ¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¤ÊÆ·÷¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°Ê¸³Ø¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Û¥Î¥«¤â¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬·à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¾Î¤ÇÉÁ¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢²®Æ²¤µ¤ó¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë¡¢¥Û¥Î¥«¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤ò¤·¤Æµ¤ÉÕ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¿»ëÅÀ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¿ÆÀÚ¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥È¥ê¥Ã¥¯Åª¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Û¥Î¥«¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÏÃ¡×¡£¥Û¥Î¥«¤¬¸«¤¿¤³¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥Û¥Î¥«¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢·à¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£²®Æ²¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Õ¤Ã¤¿¤é¡¢µö¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¹½Â¤¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢²á¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öºá¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÆÉ¸å´¶¤¬¤¤¤¤¾®Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸å¤Ë²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÆÉ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊËÙ±ÛÍýºÚ¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯12·î3Æü·ÇºÜ