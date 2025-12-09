今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月8日（月）〜12月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は人に囲まれることも多く、にぎやかな1週間になりそうです。あなたと話していると、やる気が湧いてくる人もいるようです。周りの人にアドバイスしたり、教えることも向いているかも。分かりやすい言葉で伝えてみて。恋愛面は、思いきって行動すると、うれしいリアクションがありそう。ちょっと大胆なほうが片思いもうまくいくでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
自分がやってみて良かったダイエット法や健康法を友人に教えると◎ お互いに協力しながらおこなえば、さらに効果が期待できるかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
