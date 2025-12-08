¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ーーー¥Ã¥Ã♡¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û»È¤¦¤è¤ê½¸¤á¤¿¤¤¡©¡ª¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥ÁÂÞ¡×
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¤ä¤ªÇ¯¶ÌÍÑ¤Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥ÁÂÞ¡£¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸¤¤¥«¥éー¤«¤é¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¹ç¤¤¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤ºÍÑÅÓ¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤µ¡ª ¤Ä¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ý¥ÁÂÞ¡¢É¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¿§Ì£¤¬²Ä°¦¤¤¡ª ¥¥¥é¥é & ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥í¥ó¥°¥Ý¥ÁÂÞ
¥¥¥é¥é¤È¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¥Ý¥ÁÂÞ¡£Í¥¤·¤¤¿§¤Å¤«¤¤¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤ª»¥¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ó¤¤ê²Ú¤ä¤«¡ª ¥Þ¥¤¥á¥í & ÀÄ¤ß¥«¥éー¤Î¥¯¥í¥ß¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤â¤¦¾¯¤·²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¤ÎÀÖ ¡ß ¥Ô¥ó¥¯·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¹ç¤¤¡¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Ã¸¤¤ÀÄ»ç·Ï¤Î¥¯¥í¥ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤¤¿¡¢²Ä°¦¤¤¤Î¤ËÍî¤ÁÃå¤¤â¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
