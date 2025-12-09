今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月8日（月）〜12月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、やりたいことが明確になり、努力していくタイミング。夢中になれるものがあると、妙なうわさも気にならなくなり、精神的にも良い状態が続くようです。この調子を保ちながら、年末を迎えられると良いでしょう。恋愛面は、部屋の掃除をすると開運に。過去を思い出すようなものは思いきって処分するのもアリ。
★ワンポイントアドバイス★
気になっていた美容法を試すなど、自分磨きを楽しむと運気アップ。好きなアイテムが増えるとモチベーションも上がるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は、やりたいことが明確になり、努力していくタイミング。夢中になれるものがあると、妙なうわさも気にならなくなり、精神的にも良い状態が続くようです。この調子を保ちながら、年末を迎えられると良いでしょう。恋愛面は、部屋の掃除をすると開運に。過去を思い出すようなものは思いきって処分するのもアリ。
気になっていた美容法を試すなど、自分磨きを楽しむと運気アップ。好きなアイテムが増えるとモチベーションも上がるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/