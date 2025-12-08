本日12月8日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人のお仕事を調査した件」「全国のご当地問題を調査した件」「県民の日ニュース 第3弾愛知編」を予定している。

「街行く人のお仕事を調査した件」では、日本の職業数は約18,000職あると言われているなかで、街行く人がどんな仕事をしているかインタビュー。ごみ問題に頭をかかえるマンションの管理人、宝くじ売り場の呼び込み、挫折を繰り返した美容師など、それぞれの職業の実情や悩みを暴露！東京・渋谷で座り込んでいた女性は再来年には警察官に。そんな彼女の希望勤務地は？プロレスラーをしているという男性が、怪我をして血が足りない…と思った時にとったまさかの行動とは？

「全国のご当地問題を調査した件」では、日本全国“じゃない方”問題を調査。「喫茶店Amazon」「滋賀県草津市／群馬県 草津温泉」「吉本興業所属・お笑いコンビくらげの渡辺翔太」など、有名なモノや人と名前が一緒の方々にインタビュー。さらに、中山道（東京〜京都）絵巻後継者問題や、視聴者からの特技自慢シリーズを紹介。毎年恒例「地味ハロウィン」、村上・マツコが選んだ今年の大賞は？

「県民の日ニュース 第3弾愛知編」では、11月27日が愛知県民の日だったことにちなみ、13年ぶりに番組に登場した大久保佳代子をキャスターに迎え、愛知県の現状を伝える。中日ドラゴンズの本拠地バンテリンドーム ナゴヤの再入場問題とは？名鉄百貨店のシンボル・巨大マネキンのナナちゃんが解体？エンターテイメント大使、ワイルド大使、ハイテンション大使、三河湾釣り大使など、他県が3種類程度なのに対し15種類もの大使がいる理由とは？