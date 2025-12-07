¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ï¡ÈÇ¾¥È¥ì¡É¤ÇÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ú²ð¸îÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
¿Æ¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ë¥²ー¥à¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ç¾¥È¥ì¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤²ð¸îÊ¡»ã»Î¡§
º´Æ£ ·ÃÈþ¡Ê²ð¸îÊ¡»ã»Î¡Ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£²ð¸î¡¦Ê¡»ã·Ï¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÈÎÇä¤ä±Ä¶È»öÌ³¿¦¤ò·Ð¸³¡£30Âå¸åÈ¾¤«¤éÄÌ¿®À©¤ÎÂç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é´Ç¸î½õ¼ê¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£Ìë¶Ð¤â¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤ÏÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¤Ç»Ù±çÁêÃÌ°÷¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸Éô
Ç¾¥È¥ì¤ËÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó
Ç¾¥È¥ì¤Ë¤ÏÇ¾¤ò»É·ã¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢·ìÎ®¥¢¥Ã¥×¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼Í½ËÉ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î·ìÎ®°²½¡¢Ç¾¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò±¿¤Ö»ÀÁÇ¤äÅü¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬±¿ÈÂ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¾ã³²¤¬À¸¤¸Ç§ÃÎ¾ÉÈ¯¾É¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÏÁ°Æ¬ÍÕ¡¢Â¦Æ¬ÍÕ¡¢Æ¬ÄºÍÕ¡¢¸åÆ¬ÍÕ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÁ°Æ¬ÍÕ¤Ï±¿Æ°¤ä»×¹Í¡¢¸À¸ì¤Ê¤É¤ò»Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬Á°Æ¬Á°Ìî¤Ç¤¹¡£¡Öµ²±¤¹¤ë¡×¡ÖÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¾¥È¥ì¤Ë¤Ï¤³¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤ò»É·ã¤·¡¢³èÀ²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Ç¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎÌÌ¤Ç¤â¤¤¤¤¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó
·Ú¤¤ÂÎÁà¤Ê¤É±¿Æ°¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤àÇ¾¥È¥ì¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎÇ¾¥È¥ì¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤êÆ¬¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÉô²°¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢Ç¾¥È¥ì¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¬Â§Åª¤ÊÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¿´ÍýÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó
Ç¾¥È¥ì¤òÄÌ¤¸¡¢Â¾¼Ô¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦Ç¾¥È¥ì¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ôÌ¾¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¤ª¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¶µ¤¨¹ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¼«Á³¤ËÈ¯¸ì¤âÁý¤¨¡¢Ç¾¥È¥ì¤Î»þ´Ö¤¬Â¾¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤äµ²±¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È²áµî¤ò²û¤«¤·¤à²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¼«Âº¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
