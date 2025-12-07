¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÏ·ì¡×¤Ë¸ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
ÉÏ·ì¤ËÎÉ¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬ÉÏ·ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë±ÉÍÜÁÇ¡¦Í½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
ËÙ±Û ÀéÁï¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
ÉÂ±¡¤Ç°ÑÂ÷±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤ÆÄ´Íý¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¸å¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¡¢Â¿¿¦¼ï¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö²ð½õ¤ä¥ßー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿©»ö¾õ¶·¤ò´Ñ»¡¤·¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜ´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÏ·ì¡×¤È¤Ï¡©
ÉÏ·ì¤È¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÀÖ·ìµå¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ÏÁ´¿È¤Ë»ÀÁÇ¤ò±¿¤Ö½ÅÍ×¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È±¿¤Ù¤ë»ÀÁÇ¤ÎÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¿È¤¬»À·ç¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢Æ¬ÄË¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï·î·Ð¤Ç·ì±Õ¤ò¼º¤¦¤¿¤áÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë·ì±Õ¤ÎÇ»¤µ¤Ï·ìÃæ¤Î¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÇ»ÅÙ¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï13.0g/dl¡¢½÷À¤Ç¤Ï12.0g/dl°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÏ·ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÏ·ì¤ËÎÉ¤¤Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¿©¤ÙÊª
¥ì¥Ðー
¥ì¥Ðー¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ´Ê¬¤Ï¥Ø¥àÅ´¤È¤¤¤¦µÛ¼ýÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤ÏÌîºÚ¡¢¹òÎà¡¢³¤ÁôÎà¤Ê¤ÉÈó¥Ø¥àÅ´¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬5¡óÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ðー¤Î¥Ø¥àÅ´¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½20¡ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ðー¤Ë¤ÏÅ´Ê¬¤Î¤Û¤«¡¢ÍÕ»À¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆüËÜ¿©ÉÊÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë¤è¤ê¥ì¥Ðー100g¤¢¤¿¤ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¡ä
¡¦ÆÚ¥ì¥Ðー¡ÊÀ¸¡ËÅ´¡§13.0mg¡¢ÍÕ»À¡§810µg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡§25.0¦Ìg
¡¦·Ü¥ì¥Ðー¡ÊÀ¸¡ËÅ´¡§9.0mg¡¢ÍÕ»À¡§1300¦Ìg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡§44.0¦Ìg
¡¦µí¥ì¥Ðー¡ÊÀ¸¡ËÅ´¡§4.0mg¡¢ÍÕ»À¡§1000¦Ìg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡§53.0¦Ìg
µíÆù
¥ì¥Ðー¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¡¢Å´¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Êä¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÀÖ¿È¤ÎÂ¿¤¤µíÆù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿©ÉÊÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µíÆù¡ÊÍ¢Æþµí¡¿¤â¤â¡Ë100g¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏÅ´¤¬2.6mg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤¬1.6¦Ìg´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¿È¤ÎÂ¿¤¤µíÆù¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á´ÞÍÎÌ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÊý¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¡¢À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤µ¤ê¤Î´ÌµÍ
Å´¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤¬ËÉÙ¤Ê¤¢¤µ¤ê¤Ï¡¢ÉÏ·ì¤ÎÊý¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤µ¤ê¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤âÂ¿¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿©ÉÊÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤µ¤ê´ÌµÍ¡Ê¿å¼Ñ¡Ë100g¤Ë¤ÏÅ´30.0mg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤Ï64.0¦Ìg¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤µ¤ê¤Î´ÌµÍ¤Ïº½È´¤¤Ê¤É¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÏ·ì¤ËÎÉ¤¤Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¿©¤ÙÊª
¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤á
¡¦¥ì¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ø¥àÅ´¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ·ìµå¤ÎÀ¸À®¤ò½õ¤±¤ëÍÕ»À¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ë¥é¤Ë¤Ï¡¢Å´¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ªÊÛÅö¤ä¤ªÁÚºÚ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÅ´Ê¬ËÉÙ¤Ê¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤á¤ò°ìÉÊÄÉ²Ã¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤µ¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á
¡¦¤¢¤µ¤ê¤Ï¡¢Å´¤ÎµÛ¼ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ø¥àÅ´¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ì±Õ¤òºî¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì£Á¹¤Ë¤âÂ¤·ìºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È°ìÉÊÂ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Å´Ê¬Æþ¤ê¤Î¿©ÉÊ
¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢ Å´Ê¬¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿°ûÎÁ¤ä¥¼¥êー°ûÎÁ¤¬¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢Â¨¸úÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ Å´Ê¬Æþ¤ê¥èー¥°¥ë¥È¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÅ´¤ÎµÛ¼ý¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë Å´Ê¬Æþ¤ê¥¦¥¨¥Ïー¥¹¤ä¥°¥ß¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥»¥¹¥Áー¥º¤äÅ´Ê¬¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥Áー¥º ¤â¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ Å´Ê¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¥¸¥åー¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ê·Ú¤ËÅ´Ê¬¤È¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÊä¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÏ·ì¤Î¿©¤ÙÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÉÏ·ì¤Î¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÉÏ·ì¤Î¿©¤ÙÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÏ·ì¤Ë°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ±Û ÀéÁï
ÉÏ·ì¤Ë¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÌôÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ÇÅ´¤äÍÕ»À¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊä¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°½ÐÀè¤Ç¤ÏÃº¿å²½Êª¤ËÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼çºÚ¤äÉûºÚ¡¢½ÁÊª¤ä²ÌÊª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉÏ·ì¤Ë¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÏÉÏ·ì¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ±Û ÀéÁï
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢Å´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÏ·ì¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¡ÊÅ´¡¦Æ¼¡¦°¡±ô¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¦ÍÕ»À¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÏ·ì¤Î²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÏ·ì¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂ¾¤Î¿©¤ÙÊª¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÊý¤¬Â¨¸úÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢ÉÏ·ì¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Å´¤ÎµÛ¼ý¤òÁË³²¤¹¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ë¥ó¤â´Þ¤à¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÉÏ·ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ì±Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ÖÅ´¡×¤ä¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Ç¤¹¡£Å´¤ÎµÛ¼ý¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÀÝ¼è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·ì±Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Âå¼Õ°Û¾ï¤òµ¯¤³¤·¡¢Àµ¾ï¤Ë·ì¤¬»ºÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ë¤è¤ëÉÏ·ìÍ½ËÉ¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿©À¸³è¤òÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
