µìDC±Ç²è¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¬¥ë¡¦¥¬¥É¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¿¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¥óÌò¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤È¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó vs ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¬¥É¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2013Ç¯12·î4Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Î¤³¤È¡£SNS¤Ë¤Æ¡Ö12Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢»ä¤Ï¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥óÌò¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÃÀ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥É¥Ã¥È¤È¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤Î¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È±ÇÁü¤À¡£¡Ö¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢»ä¤âºòÌë¤Ï¤¸¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Àー¤Ë¡Ö¤³¤Î±ÇÁü¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥×¥ê¥ó¥¹Ìò¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥¢¥Ê¤Ë¥Ö¥ëー¥¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é»¦¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È°ì¸À¡£¥Ö¥ëー¥¹¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ëー¥µー¤¬¥À¥¤¥¢¥Ê¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¨¡¨¡¡£¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥¬¥É¥Ã¥È¤Î¤Ë¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¬¥É¥Ã¥È±é¤¸¤ë¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó vs ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Î¤Á¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2017¡Ë¤ä¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó 1984¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Àー¥«¥Ã¥È¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥·¥ã¥¶¥à¡ª～¿À¡¹¤ÎÅÜ¤ê～¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ë¤â¥«¥á¥ªÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Á¡¢DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Îºþ¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥óÌò¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬Åý³ç¤¹¤ë¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ç¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¿·ºî±Ç²è¤¬½àÈ÷Ãæ¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥¬¥É¥Ã¥È¤ËÂå¤ï¤ë¿·¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥óÇÐÍ¥¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£