Ä¶¹â³Û¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¨¡ ¥¥ã¥á¥í¥ó¤Î¡Ö²Ô¤²¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ±Âà¡×Àë¸À¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤À¡×
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Æ½ªÎ»¡© µð¾¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Í½»»¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍø±×¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÇÜ¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Û¤ò²Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÂ³¤¤òºî¤ì¤ë¤Û¤É²Ô¤²¤ë¤«¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥êーÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥µ¥à¡¦¥ïー¥·¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï±Ç²è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£
¡Ö¡Êº£¸å¤Ï¡Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥êー¤¬¡È¤³¤Î¾ì½ê¤ÇËÍ¤é¤ÏÀï¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÐ·è¤À¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤â¤È¤â¤È¡¢Á°ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ÈËÜºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìËÜ¤Î±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹½ÁÛ¤È¼¹É®¤Î²áÄø¤ÇÊª¸ì¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¥ïー¥·¥ó¥È¥ó¤Ï¡Ö¥¸¥à¤ËÂ³¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç2ËÜ¤Î±Ç²è¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¼«¿È¤Ï¡Ö¤É¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤Ë¤âºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥êー¥º¤Ï5Éôºî¹½ÁÛ¤À¤¬¡¢Âè4ºî¡¦Âè5ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÎËÍ¤ÏÌµ¿¦¤À¤«¤é¡¢°ìÇ¯¸å¤Ë¤Þ¤¿Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂè4ºî¡¦Âè5ºî¤ÎµÓËÜ¤Ï2017Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ°ìÉô¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥ÀーÌò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö²óÁÛ¥·ー¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÂ³ÊÔ¤¬¡ËÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°Ìò¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥é¥ó¥°¤â¡¢¡Ö¸ì¤ë¤Ù¤Êª¸ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤È¡¢·àÃæ¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤«¤â»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Â³ÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖµÙ»ß´ü´Ö¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÄ¹¤¤µÙ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£
