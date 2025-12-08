¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹5¡×Âè1ÏÃ¡¢¥·ー¥º¥ó1¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¨¡ ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×
¥·¥êー¥ººÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×¤Ï¡¢¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âè1ÏÃ¡ØÂè1¾Ï ÀøÆþ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¥·ー¥º¥ó1¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥·¥êー¥ººÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÊÆ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×Âè1ÏÃ¡ØÂè1¾Ï ÀøÆþ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×Âè1ÏÃ¡ØÂè1¾Ï ÀøÆþ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×ºÇ½ª¾Ï¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥Ð¥¤¥äー¥º¤Îµß½Ð¤¬Êª¸ì¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤Î¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¥·ー¥º¥ó5Âè1ÏÃ¡ØÂè1¾Ï ÀøÆþ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î°ìÃ¼¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¼ºí©¤·¤¿1983Ç¯11·î12Æü¡£¥¦¥£¥ë¤Ï¡ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤Î¥Ð¥¤¥äー¥º¾ë¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Ä¤ë¤Ù¤¤«¿Ê¤à¤Ù¤¤«¢ö¡×¤È¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·»¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤¬Î¾¿Æ¤Î¥±¥ó¥«¤«¤éµ¤¤ò¤½¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¶µ¤¨¤¿¡¢¥¶¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î³Ú¶Ê¡ÖShould I Stay or Should I Go¡×¤À¡£¥·ー¥º¥ó1Âè4ÏÃ¤Ç¤â¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦À¼¤ò¡¢¥¨¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤¬¥È¥é¥ó¥·ー¥Ðー±Û¤·¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤¬¸½¤ì¡¢¥¦¥£¥ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤Ç±þÀï¤·¤Ä¤ÄÆ¨Áö¡£ÌÚ¤ËÅÐ¤ë¤¬Å¾Íî¤·¡¢¥Ûー¥¥ó¥¹¤Î¿Þ½ñ´Û¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¡£¤³¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1Âè8ÏÃ¤ÇÊì¥¸¥ç¥¤¥¹¤È¥Û¥Ã¥Ñー¤¬¥¦¥£¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì½ê¤À¡£¥¦¥£¥ë¤Ï¥Ä¥¿¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¸ý¤Ë¤Ï¥Ø¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¸Êª¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¨¡¨¡¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥ëÌò¤Î¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤¢¤¢¡¢¤Ä¤¤¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤â¡¢¼ºí©¸å¤Ë¥¦¥£¥ë¤¬²¿¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤«¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡×ÃÎ¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¤Ï¼åÃî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤º¤Ã¤È±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«ÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢½Æ¤ò·â¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó5¤Ç¤ÏÈà¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶¯¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±éµ»¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¶¦Æ±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·ー¥º¥ó1»þÅÀ¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥·ー¥º¥ó2¤ÎÀ½ºî»þ¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸½¾Ý¤ÎÇØ¸å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥ô¥§¥¯¥Ê¡¿¥Ø¥ó¥êー¡¿¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ô¥§¥¯¥Ê¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¦¥£¥ë¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë»þ¤¬Íè¤¿¡£¤µ¤¢»Ï¤á¤è¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¶¦¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡£¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¯¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¡×¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¡ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ç¤É¤¦À¸¤±ä¤Ó¤¿¤«¤È¤¤¤¦Ææ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¦¥£¥ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆæ¤Î¤Þ¤Þ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥ô¥§¥¯¥Ê¤ÎÉÔµÈ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¤¤Ã¤È»Ä¤ê¤Î4¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤ÏÇÛ¿®Ãæ¡£VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¡£
Source: