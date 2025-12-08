¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÙºÇÂ®¥ì¥Ó¥åー ¨¡ ¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Â¼Ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ·è¡¢¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤ÈZÀ¤Âå¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó·ãÆÍ
¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤«¤é¸½ÃÏ¥ì¥Ýー¥È¡Ë½Ö´Ö°ÜÆ°¤Ç¶ä¹Ô¶¯Åð¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¡È±«¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤ó¤Ê ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¼¡¡¹¤È¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¿À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È½¸ÃÄ¡¢¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¡£Èà¤é¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤Ç3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬2026Ç¯½é²Æ¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Á°ºî¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó ¸«ÇË¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2016¡Ë¤«¤éÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¶½¼ý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë7,550Ëü¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦±Ñ¹ñ¤Ç¤â¹âÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤¬¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥çー¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÂÎÆâ¤Ø¼¡¡¹¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í©Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂ©¤òÆÝ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»Å³Ý¤±¤â¤¹¤°¤Ë¼ïÌÀ¤«¤·¤µ¤ì¤ë¡ÊÆ±¥·¥êー¥º¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡Ë¡£
¤³¤Î¥·¥çー¤òÎ¢¤ÇÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ü¥¹¥³¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥»¥Ã¥µ¡Ë¡¢¥¸¥åー¥ó¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥êー¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Á¥ãー¥êー¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ë¡£¥·¥çー¤Î¸å¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤¬Èà¤é¤ÈÀÜ¿¨¡£ÈëÌ©·ë¼Ò¡Ö¥¢¥¤¡×¤Î»Ø¼¨¤Ç¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤È¼ã¼ê¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÙ¹ë¤ÇCEO¤Î¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥ô¥¡¥ó¥Àー¥Ðー¥°¡Ê¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¡Ë¤¬½ê»ý¤¹¤ë»Ë¾åºÇ¹â²ÁÃÍ¤Î¥Ïー¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤À¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¶¯Ã¥·à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼ã¼ê¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤È¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤¬¸ß¤¤¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤·¹ç¤¦¥·ー¥ó¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«ー¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¼¡Âè¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢½Ö¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥·ー¥ó¤À¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼Â¼Ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÎ¢¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¼Â¼Ì¤Ç¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Ìò¥ô¥§¥í¥Ë¥«¤ò±é¤¸¤¿¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÂ¸ºß´¶¤â°µÅÝÅª¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ëÂ¤ê¤Î½À¤é¤«¤ÊÏÃ¤·Êý¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¶²¤í¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¹ª¤ß¤Ë±é¤¸¡¢»ä¤¿¤Á´ÑµÒ¤Ë¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê²ÚÎï¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶¯Ã¥¡¢¡Ø¥ï¥¤¥¹¥Ô¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê²áµîºî¤«¤é¤Î¶Ã¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉüµ¢¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ã¤Ý¤¤Ãç´ÖÆ±»Î¤Îå«¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¹¥¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊËÜºî¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ÏÈò¤±¤ë¤¬¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤é¤·¤¤¡È¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤â¤â¤Á¤í¤ó·òºß¡£¤¹¤Ç¤ËÂè4ºî¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー´ÆÆÄ¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー¡£¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëJ¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥é¥¹Ìò¤Î¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¥ËーÌò¤Î¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥ÀーÌò¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡¢¥Ø¥ó¥êー¡¦¥êー¥Ö¥¹Ìò¤Î¥¢¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥êーÌò¤ò¥âー¥¬¥ó¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬Â³Åê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥êー¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¡¢¡Ø¥Ûー¥ë¥É¥ªー¥Ðー¥º ÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Î¥Û¥ê¥Ç¥£¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥»¥Ã¥µ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£°Ìò¤Ë¤Ï¡Ø¥´ー¥ó¡¦¥¬ー¥ë¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¤È¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤À¡£
¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯½é²Æ¤ËÆüËÜ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£