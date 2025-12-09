ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【蟹座（かに座）】

今週は忙しくなりそうですが、夢や目標達成に向けて頑張ることができそうです。熱中しやすい時期でもあるため、周りの人の話が入ってこない場合があるかも。みんなとコミュニケーションを取ることも忘れないようにしましょう。恋愛面は、相手が望むものを何でも叶えたくなりそうですが、関係性が崩れないようにしましょう。

★ワンポイントアドバイス★

この時期は、疲れをためないように工夫すると◎ 温活をおこない体の芯までホカホカにすると良いでしょう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/