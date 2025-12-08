¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡ÙÊüÁ÷20¼þÇ¯¡¡Á´°÷¼ã¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Ü¡¼¥ÈÉô°÷¥¥ã¥¹¥È¤Îº£
¡¡2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æº£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¡£°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤È¡¢¥Ü¡¼¥È¶¥µ»¤ËÄ©¤à½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢º£·î¤è¤êNetflix¤Ç¤âÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÆ±ºî¤Ç¥Ü¡¼¥ÈÉôÉô°÷¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤¿¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î20Ç¯¤Îµ°À×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔ¾Í»ö¤Ç¹ßÈÄ ¢ª ÂåÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡¡¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¥Ü¡¼¥ÈÉô°÷¥¥ã¥¹¥È¤Î¸½ºß
¢£ ÎëÌÚ°É
¡¡¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ÈÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤ë¼ÄÂ¼±Ù»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ°É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸¤Î¤³¤í¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢2000Ç¯¤ÎÂçÄÍÀ½Ìô¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎCM¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2011Ç¯6·î¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø·ÚÊÎ¡Ù¤Ç¤Ï½é¤Î¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¼Çµï¡Ø»¦°Õ ¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥·¥ç¥¦¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤ÇÂè28²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¤Ï1·î´ü¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢»ÔÀî¼ÂÆü»Ò±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¢£ ¶Ó¸ÍÎ¼
¡¡±Ù»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÃË»Ò¥Ü¡¼¥ÈÉô°÷¡¦´ØÌî¹ÀÇ·¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢NEWS¤È´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ê¸½SUPER EIGHT¡Ë¤Ë³Ý¤±»ý¤Á¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ó¸ÍÎ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¸Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜºî¤ÎÌó3Ç¯¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÎø¿Í¤Ø¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ«Çû¤ËDV¡¢¤µ¤é¤Ë¾×·â¤ÎºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë½¡Í¤¤ò²ø±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤ÏNEWS¤òÃ¦Âà¤·¤Æ´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¬¡¢2019Ç¯9·î¤Ë¤Ï´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤âÃ¦Âà¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¥É¥é¥Þ¡Ø±³¤¬±³¤Ç±³¤Ï±³¤À¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔ¾Í»ö¤Ç¹ßÈÄ ¢ª ÂåÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡¡¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¥Ü¡¼¥ÈÉô°÷¥¥ã¥¹¥È¤Î¸½ºß
¢£ ÎëÌÚ°É
¡¡¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ÈÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤ë¼ÄÂ¼±Ù»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ°É¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ ¶Ó¸ÍÎ¼
¡¡±Ù»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÃË»Ò¥Ü¡¼¥ÈÉô°÷¡¦´ØÌî¹ÀÇ·¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢NEWS¤È´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ê¸½SUPER EIGHT¡Ë¤Ë³Ý¤±»ý¤Á¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ó¸ÍÎ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¸Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜºî¤ÎÌó3Ç¯¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÎø¿Í¤Ø¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ«Çû¤ËDV¡¢¤µ¤é¤Ë¾×·â¤ÎºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë½¡Í¤¤ò²ø±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤ÏNEWS¤òÃ¦Âà¤·¤Æ´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¬¡¢2019Ç¯9·î¤Ë¤Ï´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤âÃ¦Âà¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¥É¥é¥Þ¡Ø±³¤¬±³¤Ç±³¤Ï±³¤À¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£