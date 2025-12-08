¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡ÙÂè9ÏÃ ¡ÈÄ»»ô¡ÉÁð¤Ê¤®¹ä¡¢¡È¿¿¶×¡ÉÃæÂ¼¤æ¤ê¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ËÌµÎÏ´¶¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬8Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤ÏÎ¦¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤ÈºÆ²ñ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿Êý¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸Î¿Í¤ÎºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Î¥º§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤«¤éÆÍÁ³ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿Ä»»ô¤Ï¡¢ÍâÄ«¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÌµÎÏ¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ½Ð¼Ò¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È³¤ÅÍ¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤«¤é¡¢ÊÌ¤Î°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤«¤é¿·Å¹ÊÞ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¡£½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Î°ì·ï¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢²¿¤«¤È°Å¤¤ÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Ä»»ô¤È°ëÉô¡ÊÃæÂ¼²í½Ó¡Ë¤Ï¡¢µ×¡¹¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇÈÂ¿Ìî¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤«¤é¤â¡¢°ëÉô¤ÎÂ©»Ò¤ÎÎø¿Í¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ëÄ»»ô¡£¤·¤«¤âÈà½÷¤Ï°äÉÊ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÈÂ¿Ìî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ëµÏ¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤áÉü¸µ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸æ¿ß²È¤ò½Ð¤¿¿¿¶×¤Ï¡¢¿·ºî¤Î³¨ËÜ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä»»ô¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¸ø±à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿Î¦¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¿¿¶×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸º¢¡ÖHeaven¡Çs messenger¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä»»ô¤¬À¶¹á¡ÊÄ¹°æÃ»¡Ë¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆ°²è¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿¿¶×¤Ë´Ø¤¹¤ëWEBÆ°²è¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´é¤³¤½¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÎ¦¤À¤È¤ï¤«¤ëÃË¤Î»Ò¤Î»Ñ¤¬¡Ä¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Ä»»ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨Áð¤Ê¤®¹ä¤Î¡Ö¤Ê¤®¡×¤Ï¡¢¡ÖµÝ¤Ø¤ó¤ËÁ°¡ÜÅá¡×¤¬Àµ¼°É½µ
