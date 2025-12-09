今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月8日（月）〜12月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は家族や親友など、あなたを支えてくれる人たちとの関わり方に変化がありそう。お互いに思っていることをしっかり伝え合うと良いでしょう。このタイミングできちんと向き合えたら、さらに絆が深まりそう。恋愛面は、リラックスできるような環境を整えていくと良いかも。2人が好きな香りやキャラクターなどのアイテムを部屋に飾るのも◎
★ワンポイントアドバイス★
大切な人へのクリスマスプレゼントは、肌触りの良いものや質が良く長年使えそうなものを選ぶと喜ばれそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
