°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡×¤È¤Ï¡©
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÏÇò·ìµå¤¬¤¬¤ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë·ì±Õ¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥Ñµå¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÇò·ìµå¤¬°Û¾ïÁý¿£¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¬¤ó¤Ï¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ç£Â¡¡Ê¤Ò¤¾¤¦¡Ë¤ä¹ü¿ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ï¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÉÂ·¿¡ÊÉÂµ¤¤Î¥¿¥¤¥×¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤¬Èó¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í´µ¼Ô¤Î90%°Ê¾å¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Èó¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¡¼ï¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÈ¼«¤ÎÆÃÄ§¤È¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î½é´ü¾É¾õ
¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ç¤Ï¤¬¤ó²½¤·¤¿¥ê¥ó¥Ñµå¤¬¥ê¥ó¥ÑÀáÆâ¤Ç°Û¾ï¤ËÁý¿£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¼ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÁÍ·ÂÉô¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬Âç¤¤¯¼ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿¨¤ë¤ÈÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¯¹Å¤¤¤â¤Î¤¬¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥ÑÀá¼ðÄ±¤Ï°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê½é´ü¾É¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¤ÎºÝ¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ðÄ±¤·¤¿¥ê¥ó¥ÑÀá¤ò´Ý¤´¤È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ïÎà¤«¤é³ÎÄê¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥ÑÀá¼ðÄ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ï²½³ØÎÅË¡¤äÊü¼ÍÀþÎÅË¡¤Ê¤É°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼£ÎÅ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¿È·ñÂÕ´¶
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ç¤ÏÁ´¿È·ñÂÕ´¶¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Ç®¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤À¤ë¤µ¤¬¤º¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ñÂÕ´¶¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬Àµ¾ï¤ÊºÙË¦¤Îµ¡Ç½¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÏÀÖ·ìµå¤Î»ºÀ¸¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÉÏ·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÉÏ·ì¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Î·ñÂÕ´¶¤äÈèÏ«´¶¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¿È·ñÂÕ´¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¿È·ñÂÕ´¶¤¬Áý°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ë¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ëÂ¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¾É¾õ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤ÈÈéÉæ¤ä¼ó¤Ë¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
º£Â¼ ±ÑÍø °å»Õ
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤ÈÈéÉæ¤ËÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿È¯¿¾¤ä¾®¤µ¤Ê¤·¤³¤ê¡ÊÈéÉæ¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ó¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¼ðÄ±¤·¡¢¤·¤³¤ê¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤·¤³¤ê¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈéÉæ¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¨¤ë¤ÈÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ãÆâ°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤òµ¿¤¦ÌÜ¤Î¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Â¼ ±ÑÍø °å»Õ
´ãÆâ°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ï»ëÎÏÄã²¼¡¢ÌÜ¤ÎÄË¤ß¡¢½¼·ì¡¢¾Ë»ÒÂÎº®Âù¤Ë¤è¤ëÌÜ¤Î¤«¤¹¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬´ãÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢´ã¤Î¹½Â¤¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
´ãÆâ°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÏÇ¾¤ØÍÆ°×¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ã¤ÎÉÂµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÀ¸Ì¿Í½¸å¤Î°¤¤ÉÂµ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÁáµÞ¤Ë´ã²Ê°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¾É¾õ¤ÏÂ¾¤Î¼À´µ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ê¸¡ºº¤Ç¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¾É¾õ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï·ì±ÕÆâ²Ê¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï9¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¶À÷¾É²Ê¤ÎÉÂµ¤
É÷¼Ù¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¦¥£¥ë¥¹´¶À÷¡ËÅÁÀ÷ÀÃ±³Ëµå¾É
HIV/AIDS
·ë³Ë
¥µ¥¤¥È¥á¥¬¥í¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É
¼ðáçÀ¼À´µ¤ÎÉÂµ¤Çò·ìÉÂÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð
´ÎÂ¡¤¬¤ó
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÂµ¤ËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²
È¯Ç®¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤ÏÉ÷¼Ù¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£È¯Ç®¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤ä¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤¬Ä¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¾É¾õ¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï8¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ðÄ±¡Ê¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÁÍ·ÂÉô¤Ê¤É¡ËÈ¯Ç®
Ìë´Ö¤Î¿²´À
ÂÎ½Å¸º¾¯·ñÂÕ´¶
Â©ÀÚ¤ì
Ê¢Éô¤ÎËÄËþ´¶¡Êç£¼ð¤ä´Î¼ð¤Ë¤è¤ë¡Ë
¿©ÍßÉÔ¿¶
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤äÇò·ìÉÂ¡¢EB¥¦¥£¥ë¥¹´¶À÷¤Ê¤É¤ÇÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£B¾É¾õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¯Ç®¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¡¢ÂçÎÌ¤Î¿²´À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë·ì±ÕÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
