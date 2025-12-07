²¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡© ²ÐÀ±Ãµººµ¡¡Ö¥Ñ¡¼¥µ¥ô¥£¥¢¥é¥ó¥¹¡×¤¬¡¢Ä¦¹ï¤ß¤¿¤¤¤Êð¨ÀÐ¤òÈ¯¸«
¥Ñ¡¼¥·¥£¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ëNASA¤Î²ÐÀ±Ãµºº¼Ö¡Ö¥Ñ¡¼¥µ¥ô¥£¥¢¥é¥ó¥¹¡×¡£2021Ç¯¤ÎÃåÎ¦°Ê¹ß¡¢²ÐÀ±É½ÌÌ¤ÎÁ¯ÌÀ¤ÊÍÍ»Ò¤ò²èÁü¤äÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¡¢ÃÏµå¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ê±§Ãè¤´¤ß¤ä¥Ñ¡¼¥·¥£¤Î°¦¤é¤·¤¤¼«»£¤ê¤Ê¤É¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î¹â¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î´äÀÐ¤Ç¤·¤¿¡£
²ÐÀ±¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿¡ÖÊÑ¤Ê·Á¤Î´äÀÐ¡×
¼þ°Ï¤ÎÊ¿Ã³¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ë±Ô¤¯¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÉýÌó80cm¤Û¤É¤Î´äÀÐ¤Ï¡¢¡ÖPhippsaksla¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥×¥µ¥¯¥¹¥é¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£NASA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥·¥£¤Ï²ÐÀ±¤Î¥¸¥§¥¼¥í¡¦¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á¤òÃµººÃæ¡¢¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤´äÀÐ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥·¥£¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼ÁõÃÖ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢Ê¬¸÷·×¤òÍÑ¤¤¤Æ´äÀÐ¤äÅÚ¾í¤òÄ´ºº¤·¡¢²½³ØÀ®Ê¬¤ä¹ÛÊªÀ®Ê¬¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´äÀÐ¤ÎÁÈÀ®¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Å´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂå¤Î¾®ÏÇÀ±¤«¤é¤Îð¨ÀÐ
²ÐÀ±¤Î³Ë¤Ë¤Ï¡¢Å´¤ä¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·Ú¤¤¸µÁÇ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥×¥µ¥¯¥¹¥é¤Ï¾®ÏÇÀ±¤«¤é²ÐÀ±¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿ð¨ÀÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ãµºº°÷¤¿¤Á¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢²ÐÀ±¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ´¥Ë¥Ã¥±¥ëð¨ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥·¥£¤ÎÀèÇÚ¡Ö¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç¡Ö¥«¥«¥ª¡×ð¨ÀÐ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ôÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐ»Ò¤Î²ÐÀ±Ãµººµ¡¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤â¡¢2009Ç¯¤Ë60cm¤ÎµðÂçð¨ÀÐ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¥¸¥§¥¼¥í¡¦¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Å´¥Ë¥Ã¥±¥ëð¨ÀÐ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î³Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÏÇÀ±¤ÏÃÂÀ¸½é´ü¤ËÍÏÍ»¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹âÌ©ÅÙ¸µÁÇ¤¬Ãæ¿´¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Å´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤«¤é¤Ê¤ë³Ë¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾®ÏÇÀ±¤¬Ê¬Îö¤·¡¢¤½¤Î³Ë¤ÎÇËÊÒ¤È¤·¤Æ²ÐÀ±¤Ë¹ß¤êÃí¤¤¤À²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥§¥¼¥íÆâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¾®¤µ¤Ê¾×ÆÍ¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤´¤¤¤¾¥Ñ¡¼¥·¥£
¤³¤Î¥Õ¥£¥Ã¥×¥µ¥¯¥¹¥é¤¬¼ÂºÝ¤ËÅ´¥Ë¥Ã¥±¥ëð¨ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥·¥£¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢PIXL¡ÊÏÇÀ±XÀþ´äÀÐ²½³ØÊ¬ÀÏÁõÃÖ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤è¤ê¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¡¼¥·¥£¤Ï¡¢ÃÏµå¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ËÈ÷¤¨¤Æ´äÀÐ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë½é¤Î²ÐÀ±Ãµºº¼Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥×¥µ¥¯¥¹¥é¤Î°ìÉô¤â¤½¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£NASA¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Î²ó¼ý¤ò»ÃÄêÅª¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐÀ±¥µ¥ó¥×¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£