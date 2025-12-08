¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡ÙÂè10ÏÃ¡¡½±·â¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥·¥Þ¥»¥²¥é¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷¤òÃÎ¤ë
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤·¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬8Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÄÆá¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤ÏÀÞÅÄ¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹ðÇò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤ÇÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÃË½÷8¿Í¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢»³´ßÀ»ÂÀ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£Âè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ä«¡¢ÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¡Ë¤¬¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ï¹Ó¤é¤µ¤ì¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¡È¥·¥Þ¥»¥²¥é¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¤¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Å¹¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¤¬¡¢¿åÄ®¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤À¤±¤ÏÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Èá»´¤Ê¾õ¶·¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¡¢´ÄÆá¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤¬ÀÞÅÄ¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ë¾ðÊó¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÀÞÅÄ¤È¡Ø¥Ð¡¼¥ß¥ó¡Ù¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥Þ¥»¥²¥é¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷¤Î°ì·ï¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£
