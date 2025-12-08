ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ß°æ¾å¿¿±û¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡¢·Ù»¡¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÊÅÄ°ÂÂ§¡õ¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬»²Àï·èÄê
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¤È¶¦¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·Ù»¡´±Ìò¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤È¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØºÆ²ñ¡Ùµ¿ÏÇ¤ÎÆ±µéÀ¸¡ÉÌò¤ÇÀ¥¸Í¹¯»Ë¡õÅÏÊÕÂçÃÏ¤¬½Ð±é
¡¡²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ³«¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡½·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Èà½÷¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆüËä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡ÃÊÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ß°ì¤Î¾å»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Î¿´Í¥¤·¤½ðÄ¹¡¦¾®¿ùË¼Â§¡£Éô²¼¤¿¤Á¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤·¡¢½ß°ì¤Î¤³¤È¤â²¿¤«¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¾®¿ù¤Ï¡¢½ß°ì¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤ÇËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤È¶¦¤ËÁÜºº¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹¾¸ý¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ç½ß°ì¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¸©·Ù°ì¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿¿ÍÊª¡£¤·¤«¤·¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤ÆÍ¥½¨¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ÈÀÜÅÀ¤Î¤¢¤ë½ß°ì¤Î¸ÀÆ°¤â¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡©
¡¡ÃÊÅÄ¤Ï¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç°ìÅÙ¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÍí¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡¢¹¾¸ý¤Ï¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÇ®¤¤¿Í¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤ÀÇ®¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½À¤é¤«¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¡£
ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ê¾®¿ùË¼Â§¡¦Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¡¢ÂæËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¤Ê¤É¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î¸½¾ì¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ë¼ã¼Ô£´¿Í¤ÎÊª¸ì¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸£´¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤½¤³¤Ë»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤È¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®¿ùË¼Â§¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¾®¿ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½ß°ì¤¯¤ó¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë·Ù»¡½ð¤Î½ðÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Î¤¤¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢½ß°ì¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤âÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÉô²¼»×¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢¿¼Àî±ÉÍÎ´ÆÆÄ¤ÎÄó°Æ¤Ç¤ª²Ö¤ò°¦¤¹¤ë°ìÌÌ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿´Í¥¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾å»Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾å»Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Éô²¼¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¤ªÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤âÎÃ¤ä¤«¤Ç¡¢¹¥ÀÄÇ¯¡£²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¡¢ÇØ¤â¹â¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¤Æ´é¤¬Âç¤¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·¡¼¥º¥ó£²¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç°ìÅÙ¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íí¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÎÌÌÇòÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä³§¤µ¤ó¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡ÊÆîÎÉÍý¹á»Ò¡¦Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¡¢ÂæËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿¼Àî±ÉÍÎ´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¸¶ºî¤«¤éÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê£»¨¤ÊÏÃ¤Ç¡Ä¡£¿äÍý¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃ¤Ë¿´¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Í´ÖÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÎÉÁ¼Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢º£¸½ºßÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÌÇò¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆîÎÉÍý¹á»Ò¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡µÓËÜ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁÜºº¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ïº£¤É¤ÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¡¢°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÇ®¤¤¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤ÀÇ®¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½À¤é¤«¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤é¤ì¤¿µÓËÜ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿¼Àî´ÆÆÄ¤¬¤É¤ó¤Ê±é½Ð¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
