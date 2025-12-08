¤æ¤ê¤ä¤ó½é´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡ÙËÜÍ½¹ð²ò¶Ø¡ª¡¡Æîº»ÎÉ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡½é´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ê¥Þ¥¬¥Þ¥¬¥ª¥ó¥Ê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¡È°¦¡É¤È¡È¶¸µ¤¡É¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¾×·â¤ÎËÜÍ½¹ð¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂè36²ó¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¢¥¸¥¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø¼°¾å±Ç¤Ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¤ÎÈþÂçÀ¸¡¦¾å¸¶ÁáÉÄÌò¤ÎÆîº»ÎÉ¤¬»²²Ã¡£Æî¤Ï¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬¤ª¤¯¤ë¶¸µ¤¤ÎÎø°¦±Ç²è¡ª¡¡±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·Ý¿Í¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢À¼Í¥¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î½é´ÆÆÄ±Ç²è¡£
¡¡2021Ç¯¡¢¤¢¤ëTVÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡È±Ç²è´ÆÆÄ¡É¤È¸ì¤Ã¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢ËÜ´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£2024Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¤ÎÃÏ¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï»£±Æ¤Þ¤Ç¤ÎÌó1Ç¯´Ö¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤È¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë²ñ¤¤¡¢Îø¥Ð¥Ê¤òÊ¹¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ê!?¡Ë½é´ÆÆÄºîÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤ËÇúÃÂ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¡¢À¤³¦22¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡¦¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Âè45²ó¥Ï¥ï¥¤¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Âè54²ó¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÏTemps 0ÉôÌç¤Î´ÑµÒ¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8²ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥Ã¥¯±Ç²èº×¤Ç¤Ï¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂæÏÑ¡¦Âè62²óÂæËÌ¶âÇÏ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ëNETPAC¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë³¤³°±Ç²èº×¡È4´§Ã£À®¡É¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡È¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡É¡½Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶»¤Î¤É¤³¤«¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃ¸¤¤Îø¤ÎÄË¤ß¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Îø°¦±Ç²è»Ë¾å¡ÈºÇ¶¸¡É¤ÎÉü½²·à¤Ø¤ÈµÞÅ¾Ä¾²¼¤·Êª¸ì¤Î¹ÔËö¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¡£¡È°¦¡É¤È¡È¶¸µ¤¡É¤¬±²¤ò´¬¤¤Ê¤¬¤éÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢°µÅÝÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î±ÇÁü¤¬Ï¢Â³¤·¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥Û¥é¡¼¤«¤éÎø°¦¤«¤é¥Ò¥È¥³¥ï¤Þ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¤«¡ª¡×¤È¼»ÅÊ¤ÇÌå¤¨¤ëÁáÉÄ¡ÊÆî¡Ë¡£¡Ö¥¹¥¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤Î¤Ï¤º¤À¤±¤É¡ª¡×¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»ûËÜÍ£¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤¬¸«¤»¤ë¶¸µ¤¤ÎÉ½¾ð¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤éÃËÀ¿Ø¤¬¶²ÉÝ¤ËÅà¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ææ¤ÎÎîÇÞ»Õ¡¦ºØÆ£¹©¤ÎÂ¸ºß¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¸¤ï¤»¡¢¶²ÉÝ¤ò·èÄêÅª¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÈÆæ¤ÎÂ¸ºß¡É²Ò²Ò½÷¡£¡È¥¹¥¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥ª¥ï¥ê¡£¡É¤Î²Ò²Ò½÷¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡½¡©
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÌÜ¶Ì¤ËÇ®¤¤Ç»¸ü¤Ê¥¥¹¤ò¤¹¤ë½÷À¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤È¤â¾×·âÅª¤ÊËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
¡¡µ¤¤òÈ´¤±¤ÐµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¼¿¹õ¤ÎÆ·¤Ë¡¢Íð¤ì¤¿Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤È¿°¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½÷À¤¬¡È²Ò²Ò½÷¡É¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÌÜ¶Ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ìÂÎ¡©¡¡Îø°¦¤È¶¸µ¤¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè36²ó¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê12·î7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡¡¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø¼°¾å±Ç¤Ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÈÆî¤¬»²²Ã¡£2¿Í¤Ï¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëQ¡õA¤ËÅÐÃÅÍ½Äê¤À¡£
¡¡ËÜ±Ç²èº×¤Ï¡¢1987Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºÇÂç¤«¤ÄºÇ¸Å¤Î±Ç²èº×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜºîÉÊ¤Î¼õ¾ÞÎò¤È¤·¤Æ¤Ï2017Ç¯¤ËÌò½ê¹»Ê¤¬¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥Í¥Þ¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¡¢¡Ø¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸³è¡Ù¡Ê×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡Ë¡¢2001Ç¯¤Ë¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù¡ÊÀÄ»³¿¿¼£´ÆÆÄ¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æî¤Ï¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï±Ç²èº×ºÇ½ªÆü¤Î7ÆüÌë³«ºÅ¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ÚÆ°²è¡Û¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬¤ª¤¯¤ë¶¸µ¤¤ÎÎø°¦±Ç²è¡ª¡¡±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·Ý¿Í¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢À¼Í¥¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î½é´ÆÆÄ±Ç²è¡£
¡¡ËÜºî¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¡¢À¤³¦22¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡¦¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Âè45²ó¥Ï¥ï¥¤¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Âè54²ó¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÏTemps 0ÉôÌç¤Î´ÑµÒ¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8²ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥Ã¥¯±Ç²èº×¤Ç¤Ï¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂæÏÑ¡¦Âè62²óÂæËÌ¶âÇÏ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ëNETPAC¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë³¤³°±Ç²èº×¡È4´§Ã£À®¡É¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡È¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡É¡½Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶»¤Î¤É¤³¤«¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃ¸¤¤Îø¤ÎÄË¤ß¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Îø°¦±Ç²è»Ë¾å¡ÈºÇ¶¸¡É¤ÎÉü½²·à¤Ø¤ÈµÞÅ¾Ä¾²¼¤·Êª¸ì¤Î¹ÔËö¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¡£¡È°¦¡É¤È¡È¶¸µ¤¡É¤¬±²¤ò´¬¤¤Ê¤¬¤éÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢°µÅÝÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î±ÇÁü¤¬Ï¢Â³¤·¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥Û¥é¡¼¤«¤éÎø°¦¤«¤é¥Ò¥È¥³¥ï¤Þ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¤«¡ª¡×¤È¼»ÅÊ¤ÇÌå¤¨¤ëÁáÉÄ¡ÊÆî¡Ë¡£¡Ö¥¹¥¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤Î¤Ï¤º¤À¤±¤É¡ª¡×¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»ûËÜÍ£¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤¬¸«¤»¤ë¶¸µ¤¤ÎÉ½¾ð¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤éÃËÀ¿Ø¤¬¶²ÉÝ¤ËÅà¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ææ¤ÎÎîÇÞ»Õ¡¦ºØÆ£¹©¤ÎÂ¸ºß¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¸¤ï¤»¡¢¶²ÉÝ¤ò·èÄêÅª¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÈÆæ¤ÎÂ¸ºß¡É²Ò²Ò½÷¡£¡È¥¹¥¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥ª¥ï¥ê¡£¡É¤Î²Ò²Ò½÷¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡½¡©
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÌÜ¶Ì¤ËÇ®¤¤Ç»¸ü¤Ê¥¥¹¤ò¤¹¤ë½÷À¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤È¤â¾×·âÅª¤ÊËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
¡¡µ¤¤òÈ´¤±¤ÐµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¼¿¹õ¤ÎÆ·¤Ë¡¢Íð¤ì¤¿Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤È¿°¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½÷À¤¬¡È²Ò²Ò½÷¡É¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÌÜ¶Ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ìÂÎ¡©¡¡Îø°¦¤È¶¸µ¤¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè36²ó¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê12·î7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡¡¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø¼°¾å±Ç¤Ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÈÆî¤¬»²²Ã¡£2¿Í¤Ï¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëQ¡õA¤ËÅÐÃÅÍ½Äê¤À¡£
¡¡ËÜ±Ç²èº×¤Ï¡¢1987Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºÇÂç¤«¤ÄºÇ¸Å¤Î±Ç²èº×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜºîÉÊ¤Î¼õ¾ÞÎò¤È¤·¤Æ¤Ï2017Ç¯¤ËÌò½ê¹»Ê¤¬¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥Í¥Þ¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¡¢¡Ø¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸³è¡Ù¡Ê×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡Ë¡¢2001Ç¯¤Ë¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù¡ÊÀÄ»³¿¿¼£´ÆÆÄ¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æî¤Ï¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï±Ç²èº×ºÇ½ªÆü¤Î7ÆüÌë³«ºÅ¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ