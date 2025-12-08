Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù¡¢ÄÅÅÄ´²¼£¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢µÈ¸¶¸÷É×¡¢¿ÀÈøÍ¤¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¿á±ÛËþ¤Î½Ð±é·èÄê
¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÄÅÅÄ´²¼£¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢µÈ¸¶¸÷É×¡¢¿ÀÈøÍ¤¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¿á±ÛËþ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÀî°¦¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¤é¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¡ØÅìµþP.D.¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª¡¡¡È¹Êó²Ý¡É¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐ¾ì
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£·Ù»ëÄ£µ¼Ô¡¦ÊóÆ»µ¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤¬¸¶°Æ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¹Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡ÄÅÅÄ´²¼£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ÎËÌÀî°ì¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤È¾Î¤·¤ÆÁÜºº¾ðÊó¤òÊóÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·ù¤¤¡£·º»ö¤Î¸Ø¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ë¤¢¤é¤¬¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£ÄÅÅÄ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Æ24Åß¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢YBX¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò²ñÉô¤Çµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë°ðÅÄÍµ»Ê¡Ê¤¤¤Ê¤À¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²ÝÃ´Åö¤Ç¡¢ÉÒÏÓ¥¹¥¯¡¼¥×µ¼Ô¡£·²¤ì¤ë¤Î¤ò¹¥¤Þ¤º¡¢¹Êó2·¸¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿º£Àô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£¶â»Ò¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Æ22½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡Ê2022Ç¯11·î¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎµÈ¸¶¸÷É×¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤Ç¤¢¤ëµðÌº²í»Ë¡Ê¤ª¤°¤é¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë¡£·º»öÈª°ì¶Ú¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢ÁÜºº´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·º»ö¤Î²Ú¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¹Êó¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÈøÍ¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÆÃ¼ìÈÈÁÜºº·¸¡¦´ÉÍý´±¤Î¾åÅÄ³Ø¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤Þ¤Ê¤Ö¡Ë¡£Ê¡»Î±é¤¸¤ëº£ÀôÎÛÂÀÏº¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¤Î·Ù»¡³Ø¹»»þÂå¤Ë¶µ´±¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢º£Àô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÈø¤Ï¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡Ê2024Ç¯1·î´ü¡Ë°ÊÍè¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì£ÊýÎÉ²ð¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜººÆó²Ý¤Î·ÙÉôÊä¤Ç¤¢¤ëÀçËÌÃ«³«ÃÒ¡Ê¤»¤ó¤Ü¤¯¤ä¡¦¤«¤¤¤Á¡Ë¡£º£Àô¤Î·Ù»¡³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¡£Â´ÇÛ¤Î¸òÈÖ¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤¬Áá¡¹¤ËÁÜººÆó²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·Ù»ëÁí´Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É½ÐÀ¤Æ¬¡£¤À¤¬¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Ì£Êý¤Ï¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î´ü¡Ë¤ËÂ³¤±¤Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿á±ÛËþ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÁí´Æ¤ÎÆ£¸¶·õ¼£¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¡£·Ù»ëÄ£¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¡£¸ø°ÂÈª¤Î½Ð¿È¤À¤¬¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ÎÂÎºÛ¤ò°ìÈÖ¤Ë½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¿á±Û¤Ï¡¢¡ØºÇ´ó¤ê¤Î¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë°ÊÍè¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡ÚÄÅÅÄ´²¼£¡¢¿á±ÛËþ¤é¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ÚÄÅÅÄ´²¼£¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ô¤¢¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¡¢¹Êó²Ý¤ÎÊª¸ì¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤¿¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»ä¤ÎÌò¤ÏÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡£µ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»²²Ã½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£º®ÆÙ¤ÎÃæ¤ÎÀµµÁ¤Îºß¤êÊý¡¢ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚµÈ¸¶¸÷É×¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖµðÌº²í»ËÌò¤ÎµÈ¸¶¸÷É×¤Ç¤¹¡£ÈÈ¿ÍÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤¬·º»ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·Ù»¡¤Î¡È¹Êó²Ý¡É¤Î¤ªÏÃ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤Î¸ø±×À¤ä¡¢ÃÎ¤ë¸¢Íø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡©»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·ÊóÆ»¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤È¶¥Áè¤ä¡¢ºÆÀ¸¤ò¤¢¤ª¤ë¹Í¤¨Êý¡Ä¡£°ìÊý¤Ç¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÈÂº¸·¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÊóÆ»¤Î¹Í¤¨Êý¡Ä¡£¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡¢º£ÀôÎÛÂÀÏº¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±ÆÁ°¤Ë¤Æ¡ËÀ§ÈóÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¿ÀÈøÍ¤¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿·¤·¤¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁÜºº°ì²Ý¤Î´ÉÍý´±¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡ÚÌ£ÊýÎÉ²ð¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½Âå¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹Êó²Ý¤ÎÊª¸ì¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÀçËÌÃ«¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¿á±ÛËþ¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Æ¤«¤é»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡¢²¶¤¬·Ù»ëÁí´Æ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤¢¤¤¤ä¡¢·Ù»ëÁí´Æ¤¬²¶¤¸¤ã¤À¤á¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤è¡¢Ìò¤ÎÏÃ¤Ç¤Ê¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ç¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ïµ×¤·¿¶¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢¡£»×¤¤¤¤Ã¤¿¤Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¥³¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î°Ò¸·¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤»¤ëÊýË¡¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢º£¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÀî°¦¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¤é¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¡ØÅìµþP.D.¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª¡¡¡È¹Êó²Ý¡É¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐ¾ì
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£·Ù»ëÄ£µ¼Ô¡¦ÊóÆ»µ¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤¬¸¶°Æ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¹Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢YBX¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò²ñÉô¤Çµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë°ðÅÄÍµ»Ê¡Ê¤¤¤Ê¤À¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²ÝÃ´Åö¤Ç¡¢ÉÒÏÓ¥¹¥¯¡¼¥×µ¼Ô¡£·²¤ì¤ë¤Î¤ò¹¥¤Þ¤º¡¢¹Êó2·¸¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿º£Àô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£¶â»Ò¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Æ22½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡Ê2022Ç¯11·î¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎµÈ¸¶¸÷É×¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤Ç¤¢¤ëµðÌº²í»Ë¡Ê¤ª¤°¤é¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë¡£·º»öÈª°ì¶Ú¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢ÁÜºº´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·º»ö¤Î²Ú¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¹Êó¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÈøÍ¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÆÃ¼ìÈÈÁÜºº·¸¡¦´ÉÍý´±¤Î¾åÅÄ³Ø¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤Þ¤Ê¤Ö¡Ë¡£Ê¡»Î±é¤¸¤ëº£ÀôÎÛÂÀÏº¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¤Î·Ù»¡³Ø¹»»þÂå¤Ë¶µ´±¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢º£Àô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÈø¤Ï¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡Ê2024Ç¯1·î´ü¡Ë°ÊÍè¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì£ÊýÎÉ²ð¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜººÆó²Ý¤Î·ÙÉôÊä¤Ç¤¢¤ëÀçËÌÃ«³«ÃÒ¡Ê¤»¤ó¤Ü¤¯¤ä¡¦¤«¤¤¤Á¡Ë¡£º£Àô¤Î·Ù»¡³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¡£Â´ÇÛ¤Î¸òÈÖ¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤¬Áá¡¹¤ËÁÜººÆó²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·Ù»ëÁí´Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É½ÐÀ¤Æ¬¡£¤À¤¬¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Ì£Êý¤Ï¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î´ü¡Ë¤ËÂ³¤±¤Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿á±ÛËþ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÁí´Æ¤ÎÆ£¸¶·õ¼£¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¡£·Ù»ëÄ£¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¡£¸ø°ÂÈª¤Î½Ð¿È¤À¤¬¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ÎÂÎºÛ¤ò°ìÈÖ¤Ë½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¿á±Û¤Ï¡¢¡ØºÇ´ó¤ê¤Î¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë°ÊÍè¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡ÚÄÅÅÄ´²¼£¡¢¿á±ÛËþ¤é¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ÚÄÅÅÄ´²¼£¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ô¤¢¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¡¢¹Êó²Ý¤ÎÊª¸ì¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤¿¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»ä¤ÎÌò¤ÏÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡£µ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»²²Ã½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£º®ÆÙ¤ÎÃæ¤ÎÀµµÁ¤Îºß¤êÊý¡¢ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚµÈ¸¶¸÷É×¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖµðÌº²í»ËÌò¤ÎµÈ¸¶¸÷É×¤Ç¤¹¡£ÈÈ¿ÍÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤¬·º»ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·Ù»¡¤Î¡È¹Êó²Ý¡É¤Î¤ªÏÃ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤Î¸ø±×À¤ä¡¢ÃÎ¤ë¸¢Íø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡©»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·ÊóÆ»¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤È¶¥Áè¤ä¡¢ºÆÀ¸¤ò¤¢¤ª¤ë¹Í¤¨Êý¡Ä¡£°ìÊý¤Ç¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÈÂº¸·¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÊóÆ»¤Î¹Í¤¨Êý¡Ä¡£¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡¢º£ÀôÎÛÂÀÏº¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±ÆÁ°¤Ë¤Æ¡ËÀ§ÈóÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¿ÀÈøÍ¤¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿·¤·¤¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁÜºº°ì²Ý¤Î´ÉÍý´±¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡ÚÌ£ÊýÎÉ²ð¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½Âå¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹Êó²Ý¤ÎÊª¸ì¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÀçËÌÃ«¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¿á±ÛËþ¡Û
¢¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Æ¤«¤é»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡¢²¶¤¬·Ù»ëÁí´Æ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤¢¤¤¤ä¡¢·Ù»ëÁí´Æ¤¬²¶¤¸¤ã¤À¤á¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤è¡¢Ìò¤ÎÏÃ¤Ç¤Ê¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ç¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ïµ×¤·¿¶¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢¡£»×¤¤¤¤Ã¤¿¤Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¥³¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î°Ò¸·¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤»¤ëÊýË¡¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢º£¡×