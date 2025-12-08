¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Û¤¿¤ë¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡Ö¤°¤Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè9ÏÃ¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¤Û¤¿¤ë¤ÎÊì¡¦¤È¤â¤¨¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤¿¤ë¤Ï³Ø¹»¤Î»°¼ÔÌÌÃÌ¤Ë¡¢¤È¤â¤¨¡¢Éã¤Î¿Î¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¡¢¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£¶Ã¤¯º÷¡Ê¼ê±Û¡Ë¤Ë¤Û¤¿¤ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿ÊÏ©¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥®¥¿¡¼ºî¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö¿¦¿ÍÊç½¸¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëµá¿Í¾ðÊó¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£º÷¤Ï¹â¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¡¢°Æ³°¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Û¤¿¤ë¤Ï¡ÖÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Ê¤Î¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸¼°ì¤Èº÷¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤¿¤ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÂç¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ò¸«ÅÏ¤¹¡£¤Û¤¿¤ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÂç¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤â¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤È¤Ç¤â¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö»ä¡¢Â´¶È¤·¤¿¤é¡¢°ì¿Í¤ÇÄ¹Ìî¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È·è¿´¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤¿¤ë¤¬Ì´¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´¶Æ°¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìÃÊ¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤°¤Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¤Û¤¿¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢°ìÈÖÂç¿Í¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
