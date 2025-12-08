¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÈÄÕ½Å¡É²£ÉÍÎ®À±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎµØÆ¤¤Á¤¬¤ª¸«»ö¡¡¾Î»¿Â³¡¹¡ÖÁÔÂç¤Ç¿è¡×¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè47²ó¡Öñ½Æ¬¡Ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¤³¤ï¤¤¡×¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¤è¤ëµØÆ¤¤Á·×²è¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÁÔÂç¤Ç¿è¡×¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾·³¡¦²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤ò¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë
¡¡Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤äÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤¿¤Á¤ÎµØÆ¤¤Á·×²è¤Ï¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ë»¡ÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼£ºÑ¤¬»Å¹þ¤ó¤ÀÆÇ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ï¡¢¾·³¡¦²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤ÎÆýÊì¡¦Âçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡Ë¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¼£ºÑ¤Ë±»Æó¤Ä¤ÎÃË¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÃË¤ÏÊ¿Â¢¤¬¶öÁ³¡¢Ä®Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿°¤ÇÈËª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¦2Ìò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£½½ÏºÊ¼±Ò¤ÏµØÆ¤¤Á¤¬À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¾ëÃæ¤ØÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì»þÅª¤ËÅ¹¤òÊÄ¤á¤¿ÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äê¿®¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ë¤È²ÈÀÆ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¼£ºÑ¤Ë¡ÈÆÇ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ò¿©¤ï¤»¤ë¡ÉµØÆ¤¤Á·×²è¤òÄó°Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼£ºÑ¤Î°¹Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿²ÈÀÆ¤Ï¤³¤ÎµØÆ¤¤Á·×²è¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ²ÈÀÆ¤Ï¼£ºÑ¤òÏ¢¤ì¤ÆÀ¶¿å½Å¹¥¡ÊÍî¹ç¥â¥È¥¡Ë¤ÎÃã¼¼¤Ø¡£½Å¹¥¤Ï2¿Í¤ËÃã²Û»Ò¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢·Ù²ü¤¹¤ë¼£ºÑ¤Ï¸ý¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£²ÈÀÆ¤Ï¼£ºÑ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÃã²Û»Ò¤ò´°¿©¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ½Å¹¥¤¬Ãã¤ò¤¿¤Æ¤ë¡£²ÈÀÆ¤¬¤½¤ì¤ò°û¤ß¡¢´ï¤ò¼£ºÑ¤ËÅÏ¤·¤Æ°û¤à¤è¤¦Â¥¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼£ºÑ¤¬Ãã¤ò°û¤ß´³¤·¡Ö·ë¹½¤Ê¤ª¤Æ¤Þ¤¨¤Ç¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¤È¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÀÆ¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶Ã¤¤¤¿¼£ºÑ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¤â¤í¤È¤â¤Ë!?¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤â¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡Ãã¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿çÌ²Ìô¡£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢½½ÏºÊ¼±Ò¤ò¾ë¤ØÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¼£ºÑ¤Ï°¤ÇÈ¤Î¸ÉÅç¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¿Í¤ò»¦¤á¤º¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ½Å¤Î·×²è¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö»¦¤µ¤º¤ËÀ®ÇÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÔÂç¤Ç¿è¤ÊÉü½²·à¡×¡Ö¤â¤¦Ó¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ª¸«»ö¡×¡ÖÄË²÷¤Ê¥ª¥Á¡ª¡×¡ÖºÇ½ª²óÌÜÁ°¤Ç¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
