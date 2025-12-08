¼Â¼Ì¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù10¡¾FEET¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡ª¡¡ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬10¡¾FEET¤Î¿·¶Ê¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë·èÄê¡£¼çÂê²ÎÆþ¤ê¤ÎËÜÍ½¹ð¤È¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÀª¤¾¤í¤¤¤ÎËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢IMAX¡ÊR¡Ë¤Ç¤ÎÆ±»þ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·±ÇÁü¤âËþºÜ¡ª¡¡10¡¾FEET¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×Æþ¤êËÜÍ½¹ð
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3000ËüÉô¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡ËÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ì³ÍÀé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡2024Ç¯1·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¤ò»³ºê¸¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡×¤òºÌ¤ë¼çÂê²Î¤ò¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦10¡¾FEET¤¬Ã´Åö¡£±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡Ê2022¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×°ÊÍè¤Î±Ç²è¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¡£¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÆÍ§¤Î»à¤äÁÛ¤¤¿Í¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤É²áµî¤ÎÁÓ¼º¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ª³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¤È¿Ê¤à¿ù¸µ¤Î¿´¾ð¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ò¾è¤»¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦TAKUMA¤Ïº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡¡¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡¼¡ª¡¡¤½¤ì¤¬º£ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀ©ºîÃ´Åö¤Ë¡ª¾Ð¡¡²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê´ò¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Û¤ó¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¿¥¿¥×¥Á¥¿¥¿¥×¡£¡£¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾¾¶¶¿¿»°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö³Ú¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢½é¤á¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù¸µº´°ì¤Î¿´¤¬³À´Ö¸«¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ù¸µ¤Ï¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤á¤À¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£»ä¤Ï·àÃæ¤Ç¿ù¸µ¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡¢Æ¬¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¶Ê¤ÈºîÉÊ¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢º£ºî¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Éã¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÌÖÁö´Æ¹ö¤Ë¸þ¤«¤¦·è°Õ¤¹¤ë¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯ÁÔÀä¤ÊÎ¹¤òÂ³¤±¤ëÆó¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë³î¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·±ÇÁüËþºÜ¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤âÅþÃå¡£
¡¡¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿ÇüÂç¤Ê¶â²ô¤òÄÉ¤¤¡¢Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥Àï¡Ù¤Ç¡¢¥¥í¥é¥ó¥±¡ÊÃÓÆâÇîÇ·¡Ë¤«¤é¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤éË·¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥¢¥·¥ê¥Ñ¤ÎÉã¡¦¥¦¥¤¥ë¥¯¡Ê°æ±º¿·¡Ë¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¿´¾ð¤ò»¡¤·¡¢¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Î»Ò¤¬¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¿´Í¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¿ù¸µ¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¡½¡£¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤Ù¤¯¡¢ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ø½¸·ë¤¹¤ë¿ù¸µ¤È¥¢¥·¥ê¥Ñ¡¢Äá¸«Ãæ°Ó¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡ËÎ¨¤¤¤ëÂè¼·»ÕÃÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿·ÀñÁÈ¡Öµ´¤ÎÉûÄ¹¡×¤³¤ÈÅÚÊýºÐ»°¡Ê´Ü¤Ò¤í¤·¡Ë¡£»°¤ÄÇÃ¤ÏÀï¤¤¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡£Ã¯¤«¤¬Àï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¼¡£ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤±¿Ì¿¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤éË·¡×¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡700¿Í¤Î¶§°ÈÈ¤¬½¸¤¦ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ç¡¢ºÇ¶¸ºÇ°¤Î°ìÌë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡£
¡¡¾ðÇ®Åª¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê10¡¾FEET¤Î¼çÂê²Î¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÂçµÁ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÁÔÀä¤Ê¶â²ô¥Ð¥È¥ë¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤Í½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±§º´Èþ»þ½ÅÌò¤Î°ðÍÕÍ§¡¢ÌçÁÒÍø±¿Ìò¤ÎÏÂÅÄæâ¹¨¡¢ÅÔÃ°°Ã»ÎÌò¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢¸ñÅÐÊ¿ÆóÌò¤ÎÔ¢Â¼È»¤é¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿ÁíÀª23Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤·¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£ËÜºî¤Ç¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÌÖÁö´Æ¹ö¤ÎÝ£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿®Ç°¤äÌîË¾¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡¡10¡¾FEET¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥Á¥¿¥¿¥×¥Á¥¿¥¿¥×¤Î¡Ö¥×¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§10¡¾FEET¡¡TAKUMA¡ÊVo¡¿G¡Ë
¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡¡¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡¼¡ª¡¡¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¸¶ºî¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï²»³ÚÀ©ºî¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¼ÑµÍ¤Þ¤ë¤ÈÆ¨Ë´¤·¤ÆÄê¿©²°¤ÎµÜËÜ¤à¤Ê¤·¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬ÈëÌ©¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀ©ºîÃ´Åö¤Ë¡ª¾Ð¡¡²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê´ò¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Û¤ó¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¿¥¿¥×¥Á¥¿¥¿¥×¡£¡£¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾¶¶¿¿»°¡ÊCREDEUS¡Ë
¡ØÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤¼ÀÁö´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ù¸µ¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢½é¤á¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù¸µº´°ì¤Î¿´¤¬³À´Ö¸«¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ù¸µ¤Ï¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤á¤À¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£»ä¤Ï·àÃæ¤Ç¿ù¸µ¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡¢Æ¬¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥Õ¥ë¼Ü¤ÇÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡ª
