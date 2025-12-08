¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Î½Ð±éÈ¯É½¡¡¿´Íý³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¡Ú¿Í¿´¾¸°®½Ñ¡Û¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë
¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¿´Íý³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LK¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¥á¥¤¥ó½Ð±é·èÄê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ë¡È·è¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¤¬¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡£¿¦°÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ÈÄ´ºº¥¹¥¥ë¤Ï¡È¥Þ¥ë¥µ¡É¡Ê¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡Ë¤ò¤·¤Î¤°¤È¤¤¤ï¤ì¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬¸«¤Ä¤±¤ë±£¤·½êÆÀ¤ÏÇ¯´Ö¿ô²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã¦ÀÇ¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤ÎÉô½ð¤Ï¡ÔÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤Î¤È¤ê¤Ç¡Õ¤Ç¡¢¡ÈÎÁ¡É¤ÎÊÆÊÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ô¥³¥á¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ô¥³¥á¡Õ¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡¦Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¡£¾¾Åè±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÈÌñ²ð¤Ê¡É»ö°Æ¤ò°·¤¦¥¶¥Ã¥³¥¯¤òÁÏÀß¤·¡¢¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ÆÁÇ¼ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ»Ò¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¥¶¥Ã¥³¥¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ¶Í¥¹á¡£ÀÇÌ³½ð»þÂå¡¢Í¥½¨¤µ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¼ã¤¯¤·¤Æ¥³¥á¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ°ÛÆ°¡£Äê»þ¶ÐÌ³¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àµ»Ò¤Ë¤Ê¤¼¤«°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¥¶¥Ã¥³¥¯¤Ø¡£Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¿´Íý³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤ÎÅ·ºÍ¡£´ðËÜ¥í¡¼¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Ç¡¢Ç¯Îð¤äÌò¿¦¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¥Ð¥·¤Ã¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤ÏÍ¥¹á¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤óÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¡¢¾¯¤·¥É¥é¥¤¤Ê¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¥Á¡¼¥à¤¬¡¢³Æ¡¹¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¶¥Ã¥³¥¯·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇÒ¸«¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¾¾Åè¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤âÂç´î¤Ó¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó6Ê¬³ÈÂçSP¡Ë¡£
¢¨Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡ÊÉ¶ Í¥¹á¡¦Ìò¡Ë
¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇÒ¸«¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤¤¦¤¨¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤â¿¼¤¯Æ´¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¡¢¾¯¤·¥É¥é¥¤¤Ê¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¥Á¡¼¥à¤¬¡¢³Æ¡¹¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤â¥¿¥¤¥×¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¤Á¤°¤Ï¤°¤µ¤È¡¢¤È¤¤ª¤êÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê·ëÂ«ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó»ä¤¬±é¤¸¤ëÉ¶Í¥¹á¤Ï¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤óÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡È»¨¹ñ¼¼¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¤¬ºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
