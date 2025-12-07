°¦¸¤ ¡ß ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀß·× ¡á ¤Ó¤Ã¤¯¤ê²÷Å¬¥«¥¹¥¿¥à¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡¡¥È¥è¥¿ ¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊGUN125¡Ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Û
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ØÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ²ñ¾ì¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÎG¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö·²ÇÏ¥Ñー¥Ä¥·¥çー 2025¡×¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÌó90¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤¬½¸·ë¤·¡¢Å¸¼¨¡¦Â¨Çä¡¢¥Ç¥â¥«ー¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥®¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡Ö·²ÇÏ¥Ñー¥Ä¥·¥çー 2025¡×¤ËÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿³Æ¼ÖÎ¾¤È¥ªー¥Êー¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ªー¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ªÌ¾Á°¡§ryuyax
Ç¯Îð¡§30Âå
¼ÖÎ¾Ì¾¡§¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹
·¿¼°¡§GUN125
¼ç¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡§¥ì¥¸¥ãー¡¢¤½¤ÎÂ¾
Ç¯¼°¡§2022Ç¯
½êÍÎò¡§3Ç¯
ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¡§28000km
Ç¯´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¡§3000㎞Ì¤Ëþ
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹ÆÆâÍÆ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¹ØÆþ¼ÖÎ¾¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡© ºÇ½ªÅª¤Ë¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤ò»ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡×¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÂæ¤Ë°¦¸¤¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤Î°ì¤ÄÁ°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡©
¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢
°¦¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ä¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤
ºÇ½é¤Ë°¦¼Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿ÍýÍ³¡¦¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡©
¡Ö¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢±«É÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²÷Å¬¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡©¡¡½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤Î²÷Å¬¤Ê¼Ö¾åÀ¸³è¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¹©É×¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¸·Ã¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤³¡ª
³°Áõ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡£¥é¥×¥¿ー¥é¥¤¥ÊーÁ´ÅÉÁõ¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ð¥ó¥Ñー¡¢²ÍÁõ¡Ê²ÙÂæ¤Î¾åÊª¡Ë¤âÁ´¤Æ¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¡£Á´Éô¥«¥¹¥¿¥à¤Ï1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤Û¤ÜÁ´¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
ÆâÁõ
¡Ösupreme¤È½ãÀµ¤Î¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥³¥ó¥½ー¥ë¡¢¥ê¥¢¥¨¥¢¥³¥ó¡×
Â¤Þ¤ï¤ê
35¥¿¥¤¥ä¡£¥¿¥¤¥ä¤Ç£²¥¤¥ó¥Á¡¢¥µ¥¹¤Ç£²¥¤¥ó¥Á¡¢¼ÖÂÎ¤Ç£²¥¤¥ó¥Á¤Î¹ç·×£¶¥¤¥ó¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢
½ãÀµ¥È¥è¥¿¥·¥å¥Îー¥±¥ë
¼þ°Ï¤«¤éÈ¿±þ¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Ý¥¤¥ó¥È
8¥Ê¥ó¥Ðー¥Õ¥ë¸øÇ§¡¢ÅÅÆ°¥·¥ã¥Ã¥¿ー¼°¥È¥Î¥«¥Ðー¤Î¾å¤«¤é²ÍÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡©
¤â¤¦¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¹¥¤¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥áー¥«ー¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡©¡¡
¹¥¤¤ÊÍýÍ³¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¡£
¥é¥ó¥¯¥ë¤ä¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñー¥Ä¤òËÉÙ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Á¥È¥»¡×¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
·²ÇÏ¥Ñー¥Ä¥·¥çー2025
G¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ë90¼ÒÄ¶¤Î¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤¬½¸·ë¡¢ºÇ¿·¥«¥¹¥¿¥à¤ÈÍ·¤Ó¤ÎÄó°Æ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤Î¡ÖG¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·²ÇÏ¥Ñー¥Ä¥·¥çー2025¡ÊÄÌ¾ÎGPS¡Ë¡£º£Ç¯¤âÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤ªº×¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ê3Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¸¼¨¡¦Â¨Çä¤ò¹Ô¤¦¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë90¼ÒÄ¶¡£²ñ¾ìÆâ¤Ï¥Ç¥â¥«ー¡¢¥Ñー¥Ä¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¥áー¥«ーÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£