¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¤Ï10-FEET¡¢ºÇ¿·Í½¹ð¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø¡¡IMAXÆ±»þ¸ø³«¤â·èÄê
¡¡ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡Ê2026Ç¯3·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦10-FEET¤Î¿·¶Ê¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤È¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢Á´¹ñ¤ÇIMAXÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·±ÇÁüËþºÜ¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü
¡¡10-FEET¤¬±Ç²è¼çÂê²Î¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¸ø³«¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÁÓ¼º¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤à¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù¸µº´°ì¡Ê»³ºê¸¿Í¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Î¿´¾ð¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¡¡Éã¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê¢¨¥ê¡á¾®Ê¸»ú¡¿»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÌÖÁö´Æ¹ö¤Ë¸þ¤«¤¦·è°Õ¤¹¤ë¿ù¸µ¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯ÁÔÀä¤ÊÎ¹¤òÂ³¤±¤ëÆó¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TAKUMA¡ÊVo, G¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡¼¡ª¤½¤ì¤¬º£ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀ©ºîÃ´Åö¤Ë¡ª¾Ð¡¡²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤¢¤ë°ÕÌ£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Û¤ó¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¿¥¿¥×¥Á¥¿¥¿¥×¡£¡£¡£¡Ê¢¨¥×¤Ï¾®Ê¸»ú¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾¾¶¶¿¿»°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù¸µº´°ì¤Î¿´¤¬³À´Ö¸«¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ù¸µ¤Ï¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤á¤À¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£»ä¤Ï·àÃæ¤Ç¿ù¸µ¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡¢Æ¬¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¶Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢700¿Í¤Î¶§°ÈÈ¤¬½¸¤¦ÌÖÁö´Æ¹ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÖºÇ¶¸ºÇ°¤Î°ìÌë¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£10-FEET¤Î¼çÂê²Î¤Ë¾è¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÂçµÁ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¶â²ôÁèÃ¥Àï¤¬¡¢¶ÛÇ÷´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿ÇüÂç¤Ê¶â²ô¤òÄÉ¤¤¡¢Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥Àï¡Ù¤Ç¡¢¥¥í¥é¥ó¥±¡ÊÃÓÆâÇîÇ·¡Ë¤«¤é¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤éË·¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥¢¥·¥ê¥Ñ¤ÎÉã¡¦¥¦¥¤¥ë¥¯¡Ê°æ±º¿·¡Ë¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥¢¥·¥ê¥Ñ¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¿´¾ð¤ò»¡¤·¡¢¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Î»Ò¤¬¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¿´Í¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¿ù¸µ¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ø½¸·ë¤¹¤ë¿ù¸µ¤È¥¢¥·¥ê¥Ñ¡¢Äá¸«Ãæ°Ó¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡ËÎ¨¤¤¤ëÂè¼·»ÕÃÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿·ÀñÁÈ¡Öµ´¤ÎÉûÄ¹¡×¤³¤ÈÅÚÊýºÐ»°¡Ê´Ü¤Ò¤í¤·¡Ë¡£»°¤ÄÇÃ¤ÏÀï¤¤¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤±¿Ì¿¤È¤Ï¡©¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤éË·¡×¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢±§º´Èþ»þ½ÅÌò¤Î°ðÍÕÍ§¡¢ÌçÁÒÍø±¿Ìò¤ÎÏÂÅÄæâ¹¨¡¢ÅÔÃ°°Ã»ÎÌò¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢¸ñÅÐÊ¿ÆóÌò¤ÎÔ¢Â¼È»¤é¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤ò´Þ¤à¡¢ÁíÀª23¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£ÌÖÁö´Æ¹ö¤ÎÝ£¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¹½¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿®Ç°¤äÌîË¾¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¸ø³«Æü¤Î3·î13Æü¤è¤ê¡¢IMAX¤Ç¤ÎÆ±»þ¸ø³«¤¬·èÄê¡£ºÇ¿·±Ô¤Î±ÇÁüÀ©ºîµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¶î»È¤·¤¿IMAX¤Ç¤Ï¡¢¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉÌÌ¤Þ¤Ç¤òÊ¤¤¦Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¹âÀºÅÙ¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
