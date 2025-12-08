¥Õ¥ë¥Ï¥àvs¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¡Û(¥¯¥ì¥¤¥ô¥ó¡¦¥³¥Æ¡¼¥¸)
¥Õ¥ë¥Ï¥à 1-2(Á°È¾1-1)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó(38Ê¬)
[¥¯]¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(20Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò(87Ê¬)
´Ñ½°:27,283¿Í
¨¦³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÄ¹Ã»¥Ñ¥¹¡¢¹¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¹¶·â¹×¸¥¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¡Ä¥Ñ¥ì¥¹¤Ï½ªÈ×¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Ç¥Õ¥ë¥Ï¥à¤È¤ÎÀÜÀïÀ©¤·¤Æ2Ï¢¾¡
