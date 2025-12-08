³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÄ¹Ã»¥Ñ¥¹¡¢¹¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¹¶·â¹×¸¥¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¡Ä¥Ñ¥ì¥¹¤Ï½ªÈ×¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Ç¥Õ¥ë¥Ï¥à¤È¤ÎÀÜÀïÀ©¤·¤Æ2Ï¢¾¡
[12.7 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá ¥Õ¥ë¥Ï¥à 1-2 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¤ËÂè15Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥ë¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¡£³ùÅÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î¾¡Íø¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¥Ñ¥ì¥¹¡£³ùÅÄ¤ÏÁ°Àá¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£3ÎóÌÜ¤«¤éÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥Ñ¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¹¶·â¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤Þ¤á¤ÊÆ°¤¤ÇÅ¨¿ØÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò¤«¤¯Íð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤ËÀèÀ©¡£PA¼êÁ°¤ÇDF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢³ùÅÄ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àMF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬º¸Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£Å¨¿ØPAÆâ¤ÎMF¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥à¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡£Á°È¾38Ê¬¤Ë¤ÏÃæÈ×¤ÎMF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó¤¬PA¼êÁ°¤Ë¥Ñ¥¹¡£MF¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÏFW¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤ë¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾8Ê¬¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥à¤ÏMF¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥¤¥¦¥©¥Ó¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òMF¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¤¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸åÈ¾¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£¸åÈ¾24Ê¬¡¢³ùÅÄ¤¬ÃæÈ×¤«¤é¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÄ¹¤á¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇMF¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤òÂª¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤ÇÌ£Êý¤Î·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡£º¸CK¤«¤é¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤¿¥°¥¨¥Ò¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢2-1¤ÈºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£9·î27Æü¤ÎÂè6Àá¡¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¤ËÂè15Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥ë¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¡£³ùÅÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î¾¡Íø¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¥Ñ¥ì¥¹¡£³ùÅÄ¤ÏÁ°Àá¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£3ÎóÌÜ¤«¤éÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥Ñ¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¹¶·â¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤Þ¤á¤ÊÆ°¤¤ÇÅ¨¿ØÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò¤«¤¯Íð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥à¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡£Á°È¾38Ê¬¤Ë¤ÏÃæÈ×¤ÎMF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó¤¬PA¼êÁ°¤Ë¥Ñ¥¹¡£MF¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÏFW¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤ë¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾8Ê¬¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥à¤ÏMF¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥¤¥¦¥©¥Ó¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òMF¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¤¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸åÈ¾¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£¸åÈ¾24Ê¬¡¢³ùÅÄ¤¬ÃæÈ×¤«¤é¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÄ¹¤á¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇMF¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤òÂª¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤ÇÌ£Êý¤Î·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡£º¸CK¤«¤é¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤¿¥°¥¨¥Ò¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢2-1¤ÈºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£9·î27Æü¤ÎÂè6Àá¡¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£