¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G1³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡¡2ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡µ¡ÎÏ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12RÄë²¦¥É¥ê¡¼¥à¤À¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤¬µ¡ÎÏ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë¡£²¼´Ø¤ÏÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¼é²°¤¬º¹¤·¤ÆÄÉÁö¤Î°ìÈÖ¼ê¡£ÇòÀ±È¯¿Ê¤Î¿û¤ÏÂç³°¤«¤é·þ¤ê°ì·â¡£
¡¡¡ã1¡äÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¸åÈ¾¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÊü¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥É¥«Êü¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·½®Â¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£À°È÷¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ã2¡ä¼é²°ÈþÊæ¡¡½éÆ°¤Î´¶¤¸¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É2Áö¤È¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤À¤±¡£¿¤Ó¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢½ÐÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä¾¾°æÈË¡¡Á°È¾¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤¬Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¾¯¤·¤·¤«Ã¡¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã4¡äÉÍÌîÃ«·û¸ã¡¡³¤ÌîÁª¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Ä´À°¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã5¡äÂçÊ÷Ë¡¡1Ãå¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ·±¤«¤é¼å¤¯¤Æ¡¢²¡¤·¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤É¤¦¤«¡£¡Ê¿û¡Ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä¿û¾ÏºÈ¡¡½éÆü¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¾¡¤Á¡£6ÃÊ³¬¡ÊÇò¡ÁÎÐ¡Ë¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤ÈÁ°¸¡¤ÏÎÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÖ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£