¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤òÀä»¿¡ÖÀ¨¤¤¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤¦¤Í¡×º´Æ£ÛÙÎ¤¤â¶Ã¤¡ÖÀ¨¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê53¡Ë¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¤Î¥°¥ë¥á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÅß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏSP¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¡¢µþÅÔ¡¢½©ÅÄ¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¡£Æ±ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤Ë´î¤Ö¥à¥í¤ÏÁáÂ®ÃÏ¸µÌ±¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¡£°ì¸®ÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿¿©Æ²¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì¸ý¤¬Âç¤¤¯¡¢ÌÛ¡¹¤È¤´ÈÓ¤ò¤«¤¤³¤à»Ñ¤ËVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤À¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤¦¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£