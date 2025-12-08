ÀéÍÕ¡¡17ºÐÉ±Ìî¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ!¡¡0¡¼3¤«¤é´ñÀ×¤Î4È¯ÂçµÕÅ¾¤Ç17Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê²¦¼ê
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¡¡ÀéÍÕ4¡¼3ÂçµÜ¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë
¡¡ÀéÍÕ¡ÊJ2¡¦3°Ì¡Ë¤ÏÂçµÜ¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤Ë0¡½3¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸åÈ¾26Ê¬¤«¤é16Ê¬´Ö¤Ç4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ4¡½3¤ÎµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£2¡½3¤Î¸åÈ¾38Ê¬¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¥×¥í½é½Ð¾ì¤ÎU¡½17ÆüËÜÂåÉ½MFÉ±ÌîÀ¿¡Ê17¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤ÎÍË¾³ô¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ÆÁÅç¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤ÈÈØÅÄ¡ÊÆ±5°Ì¡Ë¤Ï1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì¤ÎÆÁÅç¤¬¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£·è¾¡¤Ï13Æü¤Ë¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£2¡½3¤Î¸åÈ¾38Ê¬¤À¡£É±Ìî¤Ï37ºÐFWÊÆÁÒ¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò¶»¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£GK¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢º¸Â¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÇÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£20ºÐº¹¤Ê¤¬¤é¤È¤â¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î2¿Í¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡£¿¿¤Ã²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡£3ÅÀÄÉ¤¦¸åÈ¾15Ê¬¡¢¸òÂåÁª¼ê1¿ÍÌÜ¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬É±Ìî¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¯¡¢º£½µ¤ÏÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡È¼«Ê¬¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È»Ø´ø´±¡£º£½©¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î17ºÐ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤Ï¶Ã¤¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥à¡¼¥É¤Ï¤¢¤¤é¤«¤Ë°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·âÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ£¿ô¤³¤Ê¤¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÎ¾Â¤òÍø¤Â¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤ËÁà¤ë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿ÂÇ³«ÎÏ¤äÆÀÅÀ´¶³Ð¤¬»ý¤ÁÌ£¡£Àè·î¤ÎU¡½17WÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡Ö²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£µ¢¹ñ2Æü¸å¤ÎÀè·î25Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡É±Ìî¤¬1ºÐ¤À¤Ã¤¿09Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÏJ1¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈJ2¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¡£J1¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£17Ç¯¤Ö¤êJ1¤Ø²¦¼ê¡£¾ÍèÀË¤«¤ÊÍË¾³ô¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¡þÉ±Ìî¡¡À¿¡Ê¤Ò¤á¤Î¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£5ºÐ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢ËëÄ¥¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀéÍÕ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¡£Âè2¼ïÅÐÏ¿¤ò·Ð¤Æº£Ç¯10·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Âº·É¤¹¤ë¿Í¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡£Íø¤¼ê¤Ï±¦¤ÇÍø¤Â¤ÏÎ¾Â¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡¢66¥¥í¡£