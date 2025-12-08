¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡¡5ÆüÌÜ¡Û10R¤Ï»³ºê·´¡¡¥¤¥ó¤«¤é±Ô¤¯Â®¹¶¤À
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤¬5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¡Éé¤Î½àÍ¥¡¢ÃíÌÜ¤Ï10R¤À¡£
¡¡µ¡ÎÏ¾å¡¹¤Î»³ºê¤¬¥¤¥ó¤«¤é±Ô¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÂ®¹¶¤À¡£ÏÈ¤Ê¤ê¥à¡¼¥É¡£½ÐÂ´ó¤ê¤Î¿¼Ã«¤ÏÁáº¹¤·¾¡Éé¤Ë´°Á´½¸Ãæ¡£ÂçÊø¤ì¤ÇÄúÈÖ¤òÍî¤È¤·¤¿°ëÉô¤Ï³°¤ò°®¤Ã¤Æ2¥Þ¡¼¥¯¾¡Éé¤«¡£¤à¤·¤íÉÝ¤¤¤Î¤ÏÎÉ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Êö¤ÎÁ´Â®º¹¤·¡£±»À¸¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¾åÛê¤ÏÅ¸³«¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ã1¡ä»³ºê·´¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´ó¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¡£¤È¤³¤Ê¤á¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã2¡ä¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡¥ê¥ó¥°¤ò´¹¤¨¤ÆÎÏ¶¯¤µ¤Ï½Ð¤¿¤±¤É1¥Þ¡¼¥¯¤ÏÂç¼ºÇÔ¡£³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð½ÐÂ´ó¤ê¡£°æ¸ý¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¿¤Ó¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã3¡ä°ëÉôÀ¿¡¡Á°È¾Àï¤Ç¤¿¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¡£¾å¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢Àï¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂ¡£
¡¡¡ã4¡ä±»À¸ÀµµÁ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡£¹ç¤¨¤Ð¥¹¥ê¥Ã¥È·ÏÅý¤Ï¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡£¥Ú¥é¤òÄ´À°¡£
¡¡¡ã5¡äÊöÎµÂÀ¡¡¥®¥¢¥±¡¼¥¹¤ò¹¤²¤Æ½®¤ÎÊÖ¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¿¤Ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÆÃÏ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ä¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã6¡ä¾åÛêÄª¿ó¡¡ÄÇÌ¾Áª¼ê¤È¤ÏÂ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÃæ·ø¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¡£¾å°Ì¤Î¿Í¤È¤Ï1Äú¿È¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£