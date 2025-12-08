±Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬ÁûÁ³¡ÖÆüËÜ¿Í¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤ë¤Ê¡×¡¡Ì¾ÌçÁê¼ê¡¢¤Þ¤¿¤â¾×·âÃÆ¡Ä27ºÐMF¤ËÇ®¶¸
³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼
¡¡³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ç·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Á°Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¡Ê3-1¡Ë¤ËÂ³¤¯Ì¾Ìç¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£2-3¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢Ì£Êý¤¬½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿ÅÄÃæ¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡3Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥ê¡¼¥°½éÆÀÅÀ¡£Àª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºòµ¨ÇÆ¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é¤â¶Ã¤¤Î°ìÈ¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥¢¥Ã¥×¡£¥×¥ì¥ß¥¢¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¤Ë¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï³åºÓ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤ë¤Ê¡×
¡Ö¥¢¥ª!!!!¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö¥¿¥Ê¥«Áª¼ê¤Ë¾Î»¿¤ò¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤À¡×
¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÏ¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Ö´°àú¤ÊºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤À¡×
¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×
¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï²¿¤«°ã¤¦¡×
¡Ö°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤â¡¢Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ3-3¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë¡£11·î¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¶ì¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12·î¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÀÓ¤Ï1¾¡1Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿
