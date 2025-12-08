Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¼¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×AKBºÌ¤Ã¤¿OG¤È²¸»Õ¡¦½©¸µ¹¯»á¤Î½¸¹çS¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀª¤ÎOG¤é¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë²¸»Õ¡¦½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÌµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿ÉðÆ»´Û¡×¤È²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¡Ö¤Õ¤¥¡×¤ÈÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ë°Â¤É¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¼¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤éÂçÀª¤ÎOG¤é¤È½©¸µ»á¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×¡ÖÂç¹æµã¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡7Æü¤ËAKB48¤¬Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤ò½ü¤¯¡È½éÂå¿À7¡É¤éÁÏÀ®´ü¤Î²«¶â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢20Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤òÈäÏª¤·¤¿¡£