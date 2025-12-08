WEST.¡¢ÃÏ¾åÌó300m¤Ç¿·CM»£±Æ ¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤ÎÃÏ¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ï¸ì¤ë¡Ö¡ÈÆ±´ü¡É¤ä¤«¤é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡ÛWEST.¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Î¿·TVCM¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡ª¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×ÊÓ¤¬¡¢12·î24Æü¤è¤ê´ØÀ¾¡¦Åì³¤¡¦Ãæ¹ñ¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¿Íµ¤¥°¥ë¡¢ÃÏ¾åÌó300m¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¾Ð´é
2023Ç¯¤«¤é¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëWEST.¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï3ºîÌÜ¤ÎCM½Ð±é¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½Å²¬Âçµ£¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤È¾®ÂíË¾¤â¡Ö¤â¤¦3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¡×¡ÖÁá¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Á°ºî¤Þ¤Ç¤ÎCM¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Í»³¾È»Ë¤Ï¡ÖÂçºå¤Î³¹¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈWEST.°ì¿§¤ä¤Í¡É¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿»þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
WEST.¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤ÈÆ±Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Å²¬¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÆ±´ü¡É¤ä¤«¤é¤µ¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤È¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãæ´Ö¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Êº£Æü¤Î»£±Æ¤Ç¡Ëµ×¡¹¤Ë¤¢¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½Å²¬¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆÞ¤ê¶õ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Í»³¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÞ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÆú¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬²¶¤é¤ä¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢½Å²¬¤¬¡Ö¡Ê¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤È¡Ë°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡ÈÆ±´ü¡É¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»£±Æ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï»£±Æ»þ¤Î¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÃÏ¾å300m¤Î¥Ó¥ëºÇÄºÃ¼Éô¤È¤Ê¤ë³°¼þ¥¬¥é¥¹¤Î¾åÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â½ê¤¬¶ì¼ê¤À¤È¸ì¤ë¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¡Ê¢¨¡ÖßÀ¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï°ÛÂÎ»ú¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¤·¤²¡Ê½Å²¬¤µ¤ó¡Ë¤ÎÊý¤¬Á´Á³ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£½Å²¬¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤ä¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¡ÖÂçºå¤ÎÃÏ¸µ¤ä¤«¤é¤µ¡¢¡Ø¤¢¤½¤³¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤¢¤ë¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤¬¤¢¤ì¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Ê¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£°æÎ®À±¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¤ºÐ¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ´Ö¤¬¡Ö¤¨¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡¢茺ÅÄ¤¬¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤íÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤Ä¤±Êý¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£½Å²¬¤Ï¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÊÖ¤·¡¢¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢茺ÅÄ¤¬¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢¶Í»³¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¤ä¤«¤é¡ª¤·¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÊÛÌÀ¡£½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¼«Á³ÂÎ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¸÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡WEST.¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤ÎÃÏ¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ø
¢¡WEST.¡¢ÃÏ¾åÌó300m¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËÂ¸µ¤¬¥½¥ï¥½¥ï¡×
