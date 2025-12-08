King Gnu°æ¸ýÍý¡¢·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì ÉñÂæ½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤Î¼ê±þ¤¨¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¸ì¤ë¡Ú¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡ÛKing Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬12·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎTHEATER MILANO-Za¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÌðËÜÍªÇÏ¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢ÆþÌî¼«Í³¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢¤Þ¤ê¤¢¡¢ÏÆÃÎ¹°¡¢ÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¾®¾¾ÏÂ½Å¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£°æ¸ý¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§È¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu°æ¸ý¡¢·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¾Ð´é
King Gnu¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë°æ¸ýÍý¤¬½éÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÄÌ¾ºî¥³¥á¥Ç¥£¡£2023Ç¯¤Ë±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌö¿Ê¤¹¤ë¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°æ¸ý¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¸ø¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¼º¶È¼êÅö¤ä²ÈÂ²¼êÅö¤Ê¤É¤òÉÔÀµ¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¾Ê¤òµ½¤¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
9·î17Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿°æ¸ý¤Ï¡¢º£²ó¤¬·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ë¡£ËÜºî¤¬³«Ëë¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆâÍÆ¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢½éÆü¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î½¸ÃæÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ã¤¹¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ê¾Ð¡Ë ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂæËÜ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢4¸ø±é¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¾å¡¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëë¤¬³«¤±¤ëÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿°æ¸ý¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËèÈÕ¡¢°Ì´¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂæËÜ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ã¤¦¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÌðËÜ¤¯¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¼ºÇÔ¤¹¤ëÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÌðËÜ¤Ï¡Ö¡ØÉáÃÊ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°æ¸ý¤ÎºÂÄ¹¤Ã¤×¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÌðËÜ¤Ï¡Ö·Î¸Å¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦º£Æü¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¤¤ä¤Ã¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£ºÂÄ¹¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤òÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤º¤ËËÜÆÉ¤ß¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Î©¤Á·Î¸Å¤Î1ÆüÌÜ¤«¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¼«Âð¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿°æ¸ý¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï·ë¹½ÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í°Õ¼±¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÉÝ¤¯¤ÆÁá¤á¤Ë³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3¤«·î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡×¤ÈÅØÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢King Gnu¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥²¥Í¥×¥í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£ºîÉÊ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢º£¸å¤âÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍ¯¤¤¤¿¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ó¡¼¤ó¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°ìÃ¶¤³¤ÎÉñÂæ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢À©ºîÈ¯É½»þ¤Ë¡¢°æ¸ý¤ÈÌðËÜ¤Ï¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢°æ¸ý¤Ï¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡ÊÌðËÜ¤¬¡Ë·»µ®´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢·»Äï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Äï¤ÇÌðËÜ¤µ¤ó¤¬·»µ®¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Íê¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¡¢2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«ÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÌðËÜ¤Ï¡Ö¾Æ¤Ä»¤È¤«¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ð¥Ç¥£Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡£ÌðËÜ¤Ï¡Ö¡Ø·É¸ì¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÏÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê°æ¸ý¤Ï¡Ë¤¤¤Þ¤À¤ËÂ³¤±¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢°æ¸ý¤¬¡ÖÎéÀá¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤Àº¢¹ç¤¤¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌðËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤ÏÆ±½ê¤Ë¤Æ12·î21Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯ÂçºåWW¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8Æü¡Á12Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
