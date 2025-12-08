ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢Ç¯´ÖÍøÍÑµÒ¿ô¤¬½é¤á¤Æ5000Ëü¿ÍÆÍÇË
ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î6Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÇ¯½éÍè¤ÎÎß·×È¯ÃåÊØ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.31¡óÁý¤Î32Ëü2500ÊØ¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.41¡óÁý¤Î5008Ëü3400¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¹ñºÝ¡¦ÃÏ°è¤Ø¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ25.39¡óÁý¤Î549Ëü7900¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Ç¯´ÖÍøÍÑµÒ¿ô¤¬5000Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÃæ¹ñÆâ³°¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò70¼Ò¤¬ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤ò½¢¹Ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¹ÒÏ©Àþ¤Ï190ËÜ¤Ç¹Ô¤Àè¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î25¥«¹ñ180¥«½ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¡¢¥Ö¥ë¥Í¥¤¤Î¥¹¥ê¥Ð¥¬¥ï¥ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥É¥¥¥·¥ã¥ó¥Ù¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Î¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î¹ñºÝÏ©Àþ¤¬¿·µ¬³«Àß¤¢¤ë¤¤¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¡¢Ãæ¹ñÅìÊý¹Ò¶õ¡¢ÒÏÌç¹Ò¶õ¡¢Ãæ¹ñÎþ¹ç¹Ò¶õ¤ÏÂç¶½¶õ¹Á¤Ç¹ñºÝÀþ¥¹¥ë¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÉÔÍ×¤Ê¹ñºÝ¾è¤ê·Ñ¤®¡Ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊØ¤ò30°Ê¾å½¢¹Ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï11·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñºÝÀþ¾è¤ê·Ñ¤®Î¹µÒ¿ô¤¬84Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¤¦¤Á78%¤¬¥¹¥ë¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë