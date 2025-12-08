King¡¡Gnu¡¦°æ¸ýÍý¡¡½é¼ç±éÉñÂæ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Ñ·à¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing¡¡Gnu¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°æ¸ýÍý¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦THEATER¡¡MILANO¡½Za¤Ç¾å±éÃæ¤Î½é¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤Î³«Ëë¤òµÇ°¤·¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤¬ÉñÂæ¡£»Å»ö¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ê°æ¸ý¡Ë¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ë¤â»ö¼Â¤ò±£¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¼êÅö¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤ÆÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÄ´ºº°÷¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Êª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë±é·à·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¸ý¤À¤¬¡¢ÉñÂæ¤Î¼ç±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡5Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖËèÈÕ°Ì´¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡ÖÂæËÜ¤¬Á°Æü¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ÈÉáÃÊ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌðËÜ¤¯¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²£¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌðËÜÍªÇÏ¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¡ÈÉáÃÊ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÇ°²¡¤·¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤Ë¸ø³«·Î¸Å¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤½¤¦¡£¡ÖºîÉÊ¤â¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌä¤ï¤ì¤¿°æ¸ý¤Ï¡Ö¤Þ¤À¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤³¤ÎÉñÂæ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤â¡£
¡¡º£ºî¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤¿¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö²Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÆ±½ê¤Ç21Æü¤Þ¤Ç¡£ÍèÇ¯1·î8Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÂçºåCOOL¡¡JAPAN¡¡PARK¡¡OSAKA¡¡WW¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£