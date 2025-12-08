¡Ú King Gnu¡¦°æ¸ýÍý ¡Û¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½éÉñÂæ¤¬³«Ëë¡¡ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡ÖËèÈÕ°Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤Î³«ËëµÇ°²ñ¸«¤¬7Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤ÎÌðËÜÍªÇÏ¤µ¤ó¡¢»³ºê¹ÉºÚ¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢½éÉñÂæ&½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Þ¤¯¤ë·æºî¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Æü¤«¤éÉñÂæ¤¬³«Ëë¤·¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï‟ÆâÍÆ¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç½éÆü¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É³§¤µ¤ó¤Î½¸ÃæÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
·Î¸Å¤«¤é½éÆü¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï‟ËèÈÕ°Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ã¤¦¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌðËÜ¤¯¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ëÌ´¤òÂô»³¸«¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤ÈÌðËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£·Î¸Å¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌðËÜ¤µ¤ó¤Ï‟Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï‟Í§Ã£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï·»µ®´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¬Äï¤ÇÌðËÜ¤µ¤ó¤¬·»µ®¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£
ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î°æ¸ý¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÌðËÜ¤µ¤ó¤Ï‟·Î¸Å¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤òÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¡É¤ÈÀä»¿¡£»³ºê¤µ¤ó¤â‟»ä¤¬·Î¸Å¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢µ¢¤ê¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Íè¤Æ¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éËÍ¤ª¼Çµï¤ÇÁ´Éô¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£°ì¿Í°ì¿Í¤òºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È°æ¸ý¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï‟¤È¤Ë¤«¤¯¶õµ¤¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÐþËý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤º¡¢¶õµ¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤ÈºÂÄ¹¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
King Gnu¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥²¥Í¥×¥í¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï‟¤ß¤ó¤Ê¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£ºîÉÊ¤â¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
º£¸å¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï‟¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡É¤È°î¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤È‟¤³¤ÎÉñÂæ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
