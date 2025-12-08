¤Î¤ó¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¼ç±é¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù½Ð±é¡¡²ÃÆ£¹À¼¡´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¤Î¤ó¤¬¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡ÊÍèÇ¯1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§24¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢²ÃÆ£¹À¼¡
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¼ç±é¤Ë¤è¤ëº£ºî¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òº£²ó¤¬½é¥É¥é¥Þ´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦²ÃÆ£¹À¼¡¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤é7¿Í¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤óÄì£·¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Î¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢7¿Í¤ÎÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä¤Î1¿Í¤Ç¡¢¡È¤¢¤ëÍýÍ³¡É¤Ë¤è¤ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë²ñ¼Ò°÷¡¢¥µ¥¨¡¿²ÐÈø¼Ó°á¡Ê¤Ò¤ª¡¦¤µ¤¨¡Ë¡£²ñ¼Ò¤Ç¤âÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Î¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤½¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤¯¤ï¤¯¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤·¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤¾¡£¤È¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÎÌòÊÁ¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¤·Éô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤éÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¥³¥á¥ó¥È¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤Ç¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¤É¤³¤«¶¦´¶¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î°¦¤ª¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤ÊÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¤¼¤Ò¤¼¤Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤³Ú¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
