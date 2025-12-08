°æ¸ýÍý¡¢ÉñÂæ½éÆüÁ°¤Ï¡ÖËèÈÕ°Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÈºÂÄ¹¡É¤Ö¤êÀä»¿¤µ¤ì¶²½Ì¤·¤¤ê
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°æ¸ýÍý¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù³«ËëµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼º¶È¤·¤¿¸µ¡¦ÅÅÎÏ¸ø¼Ò¼Ò°÷¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤¬¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Î¤¿¤á¤Ë²Í¶õ¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¤ò²¿¿Í¤â¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±³¤Ë±³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯Ìò¤ò°æ¸ý¤¬¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥ÈÌò¤òÌðËÜÍªÇÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡°æ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Î½éÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËèÈÕ°Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂæËÜ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ã¤¦¿Í¤È¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌðËÜ¤¯¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ´¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈºÂÄ¹¡¦°æ¸ýÍý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤¬¡Ö¤±¤¤¤³¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤â¡¢¤¤¤ä¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤éÂæËÜ¤ò¸«¤º¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Ã²¡£°æ¸ý¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¥×¥í°Õ¼±¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê³Ð¤¨Êý¡Ë3¥ö·î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¤¨¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¹ÉºÚ¤â¡Ö¤´¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¤»¤ê¤Õ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¿Í°ìÇÜÂçÊÑ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¤±¤¤¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ê¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Éô¤ª¼Çµï¤Ç¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖºÂÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿°æ¸ý¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¿ÍÊÁ¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¡£¶õµ¤¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÐþËý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ÌÜÎ©¤Á¤»¤º¡¢¶õµ¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸¬¤½¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤Î¹âÌÚ¾Ä¤«¤é¤â¡Ö¤±¤¤¤³Ãæ¤Ï¡¢°æ¸ý¤¯¤ó¤Î´À¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤¬¤°¤Ã¤·¤ç¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«µ¤¹ç¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤±¤¤¤³¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆþÌî¼«Í³¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢¤Þ¤ê¤¢¡¢ÏÆÃÎ¹°¡¢ÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¾®¾¾ÏÂ½Å¤â½ÐÀÊ¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï21Æü¤Þ¤ÇTHEATER MILANO Za¤Ç¡¢Âçºå¸ø±é¤ÏÍèÇ¯1·î8Æü¡Á12Æü¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå WW¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
