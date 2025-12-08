WEST.¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀÂÎ¸³¤â½Å²¬Âçµ£¤ÏÍ¾Íµ¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª¡×¡¡¡ÈÆ±´ü¡É¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹3ºîÌÜ¤ÎCM¤Ë½Ð±é
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡Ù¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡ª¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×ÊÓ¤¬¡¢24Æü¤è¤ê´ØÀ¾¡¦Åì³¤¡¦Ãæ¹ñ¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëWEST.¤Ë¤è¤ë3ºîÌÜ¤ÎCM¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÏ¾åÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡×¤ä¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖEDGE THE HARUKAS¡Ê¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡Ë¡×¤òÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¡ª¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡ª¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¿·CM
¡¡CM¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡ª¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÂçºå¤Î³¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤È´¿À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¨¤®¤ë¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç360ÅÙ¤ÎÀä·Ê¤È´ã²¼¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬°î¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¡×¤Ç²á¤´¤¹³Ú¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿WEST.¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¿Ê¹Ô¡£¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â½ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¡¢¸½¾ì¤Ï½ª»Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿À»³¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤º¶²ÉÝ¤òËº¤ì¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¾Ð¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3ºîÌÜ¤ÎCM¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½Å²¬Âçµ£¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤È¾®ÂíË¾¤â¡Ö¤â¤¦3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¡×¡ÖÁá¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£Á°ºî¤Þ¤Ç¤ÎCM¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Í»³¾È»Ë¤Ï¡ÖÂçºå¤Î³¹¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈWEST.°ì¿§¤ä¤Í¡É¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿»þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å²¬¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÆ±´ü¡É¤ä¤«¤é¤µ¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤È¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãæ´Ö¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Êº£Æü¤Î»£±Æ¤Ç¡Ëµ×¡¹¤Ë¤¢¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢½Å²¬¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¯¤â¤ê¶õ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Í»³¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÞ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÆú¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬²¶¤é¤ä¤«¤é¡×¤È¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë½Å²¬¤¬¡Ö¡Ê¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤È¡Ë°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â½ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¿À»³¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊßÀ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¤·¤²¡Ê½Å²¬¡Ë¤¬Á´Á³ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å²¬¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤ä¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖÂçºå¤ÎÃÏ¸µ¤ä¤«¤é¤µ¡¢¡Ø¤¢¤½¤³¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤¢¤ë¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤¬¤¢¤ì¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Ê¡×¤È¡¢»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£°æÎ®À±¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¤ºÐ¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Ãæ´Ö¤¬¡Ö¤¨¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡¢ßÀÅÄ¤¬¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤íÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤Ä¤±Êý¡©¡×¤ÈÂ³¤¡¢½Å²¬¤Ï¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ßÀÅÄ¤¬¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢¶Í»³¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¤ä¤«¤é¡ª¤·¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÊÛÌÀ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·CM¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢8Æü¤«¤é¶áÅ´ÉÔÆ°»ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âCM¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡CM¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡ª¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÂçºå¤Î³¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤È´¿À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¨¤®¤ë¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç360ÅÙ¤ÎÀä·Ê¤È´ã²¼¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬°î¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¡×¤Ç²á¤´¤¹³Ú¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿WEST.¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¿Ê¹Ô¡£¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â½ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¡¢¸½¾ì¤Ï½ª»Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿À»³¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤º¶²ÉÝ¤òËº¤ì¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¾Ð¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3ºîÌÜ¤ÎCM¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½Å²¬Âçµ£¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤È¾®ÂíË¾¤â¡Ö¤â¤¦3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¡×¡ÖÁá¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£Á°ºî¤Þ¤Ç¤ÎCM¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Í»³¾È»Ë¤Ï¡ÖÂçºå¤Î³¹¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈWEST.°ì¿§¤ä¤Í¡É¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿»þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å²¬¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÆ±´ü¡É¤ä¤«¤é¤µ¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤È¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãæ´Ö¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Êº£Æü¤Î»£±Æ¤Ç¡Ëµ×¡¹¤Ë¤¢¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢½Å²¬¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¯¤â¤ê¶õ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Í»³¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÞ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÆú¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬²¶¤é¤ä¤«¤é¡×¤È¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë½Å²¬¤¬¡Ö¡Ê¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤È¡Ë°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â½ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¿À»³¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊßÀ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¤·¤²¡Ê½Å²¬¡Ë¤¬Á´Á³ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å²¬¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤ä¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖÂçºå¤ÎÃÏ¸µ¤ä¤«¤é¤µ¡¢¡Ø¤¢¤½¤³¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤¢¤ë¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤¬¤¢¤ì¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Ê¡×¤È¡¢»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£°æÎ®À±¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¤ºÐ¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Ãæ´Ö¤¬¡Ö¤¨¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡¢ßÀÅÄ¤¬¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤íÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤Ä¤±Êý¡©¡×¤ÈÂ³¤¡¢½Å²¬¤Ï¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ßÀÅÄ¤¬¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢¶Í»³¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¤ä¤«¤é¡ª¤·¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÊÛÌÀ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·CM¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢8Æü¤«¤é¶áÅ´ÉÔÆ°»ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âCM¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£