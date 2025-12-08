WEST.¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÈÆ±´ü¡É¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¿·CM¡¢3ËÜÌÜ¤Î½Ð±é¡Ö°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
WEST¡¥¤¬¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¹âÁØÊ£¹ç¥Ó¥ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÃÏ¾åÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅ¸Ë¾Âæ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡×¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¸ß¤¤¤Ë14Ç¯¤Ë¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿Æ±´ü¤Ç¡¢º£²ó¤¬3²óÌÜ¤ÎCM½Ð±é¡£¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤Ï²áµî¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçºå¤Î³¹¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØWEST¡¥°ì¿§¤ä¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿»þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢½Å²¬Âçµ£¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
24Æü¤«¤é´ØÀ¾¡¦Åì³¤¡¦Ãæ¹ñ¡¦¶å½£ÃÏ¶è¤ÇÊüÁ÷¡£8Æü¤«¤é¶áÅ´ÉÔÆ°»ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¡£