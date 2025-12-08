¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¹¥Ä´¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·èÀ©¤¹¡ª¡Ä¥Ö¥é¥ó¥È¡õ¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤¬ÆÀÅÀ
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡11»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¼¡¤°3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î¡È¥Ç¥¢¡¦¥¯¥é¥·¥«¡¼¡É¤Î¤ß¤Ç¡¢Á°Àá¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹º£Àá¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡£º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤¬¡¢Ä¾¶á6»î¹çÌµÇÔ¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï43Ê¬¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏÃæÈ×¤Ç¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿¥ä¥ó¡¦¥³¥¦¥È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ø¿¯Æþ¤¹¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¸åÊý¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¥µ¥¤¥É¹¶·â¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤¹¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¡¢60Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£3ËÜÂ³¤¤¤¿CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥³¥¦¥È¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢GK¥°¥ì¥´¡¼¥ë¡¦¥³¥Ù¥ë¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï90Ê¬¤Ë¥³¥¦¥È¤Î¹ª¤ß¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ï2¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àá¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï13Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¡2¡Ý0¡¡¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡43Ê¬¡¡¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
2¡Ý0¡¡60Ê¬¡¡¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
