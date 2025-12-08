¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¡ÈÆñÅ¨¡É¥Õ¥ë¥¢¥à·âÇË¡ª¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÈ´¤¤¤Æ4°ÌÉâ¾å¡Ä³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎFA¥«¥Ã¥×ÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç6¾¡5Ê¬3ÇÔ¡¦¾¡¤ÁÅÀ¡Ö23¡×¤Î5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï12»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ìÃæ¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤ÏÁ°Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈßõÎõ¤Ê·â¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¥ó¡¦¥³¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÎ¿¤°¤È¡¢20Ê¬¤Ë¸«»ö¤ÊÏ¢·È¤«¤éÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬º¸¥µ¥¤¥ÉÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤ØÂç¤¤¯Å¸³«¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤È·Ò¤®¡¢¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤«¤é¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤ØÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥¢¥à¤Ï¼ºÅÀ¤«¤é4Ê¬¸å¡¢¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ù¥ë¥²¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤¬È´·²¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¸å¤â²¡¤·µ¤Ì£¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢38Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤Ç¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤éº¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ìÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î53Ê¬¡¢¥è¥¢¥¥à¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥¤¥¦¥©¥Ó¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤¬²¡¤·¹þ¤ß¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¥Õ¥ë¥¢¥à¤¬µÕÅ¾¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢VAR¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£µÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥ë¥¢¥à¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¤â¾å²ó¤ë¤¬¡¢ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ÇÁê¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¡£°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼è¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°Àþ¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£86Ê¬¤Ë¤ÏÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÂç¤¤¯Å¸³«¤·¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢GK¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥ì¥Î¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î87Ê¬¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤Îº¸CK¤Ë¥°¥¨¥¤¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç¤Ï1¡Ý2¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Ï¢¾¡¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÈ´¤¤¤Æ4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¤Ï13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï14Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥ë¥¢¥à¡¡1¡Ý2¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡20Ê¬¡¡¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡38Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¥Õ¥ë¥¢¥à¡Ë
1¡Ý2¡¡87Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
