3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤é¾º³ÊÆ¨¤·¤¿ÂçµÜ¡Ä»Ô¸¶Íù²»¤¬³ú¤ß¤·¤á¤ë²ù¤·¤µ¡ÖJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾º³Ê¤·¤¿¤¤¡×
[12.7 J1¾º³ÊPO½à·è¾¡ ÀéÍÕ 4-3 ÂçµÜ ¥Õ¥¯¥¢¥ê]
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢J1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤Ï3-0¤«¤é¸åÈ¾26Ê¬¤ËµÊ¤·¤¿1¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Þ¤á¤Æ·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°6°Ì¤ÎÂçµÜ¤Ï¡¢3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£½øÈ×¤«¤é²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤ë¤È¡¢Á°È¾20Ê¬¤Ë¤Ï»Ô¸¶¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éMFÀôÉ¢Ü¿¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¤â32Ê¬¤ËDF´Ø¸ý³®¿´¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¤ÏMF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Î¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤Ï3-0¤ÈÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Î¼ºÅÀ¤«¤éÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¡×¡£¼ã¤¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÃç´Ö¤È°Õ»×Åý°ì¤ò¿Þ¤í¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤«¤é6Ê¬¸å¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤ò¿©¤é¤¦¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀéÍÕ¤ÎÀª¤¤¤Ë°µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤¬°ì¿ÍÂÇ³«¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤È¤«¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯»þ´Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¡£¤½¤ì¤Ï¸òÂå¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤é¤Î·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£J1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡×(»Ô¸¶)
¡¡2¼ïÅÐÏ¿¤Î¤È¤¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÂæÆ¬¤·¡¢¾º³Ê¤·¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥óJ3Í¥¾¡¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ãç´Ö¤È¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï(ÂçµÜ¤Ï)ËÜÅö¤ËJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤·¡¢J1¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤¦ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»Ô¸¶¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤ÎÀ¤³¦¡£º£ÆüÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²Æ¾ì¤ÏÆÃ¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¼«Ê¬¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤ÆÀ¹¤êÊÖ¤»¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤ÀJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡ÂçµÜ¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥óºÆ¤ÓJ2¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¸¶¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ò·Ð¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢(¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍè²Æ¤Þ¤Ç)È¾Ç¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾º³Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)